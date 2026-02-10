Vereador morre atropelado por retroescavadeira operada por secretário

O presidente da Câmara Municipal de São Bento do Trairi, no interior do Rio Grande do Norte, o vereador José Eduardo Bezerra (PSDB), de 48 anos, morreu no domingo (8/2). Ele foi atropelado por uma retroescavadeira durante uma obra na zona rural do município.

O acidente ocorreu no sítio Ipueira Rasa. Segundo informações iniciais da Polícia Civil do Rio Grande do Norte (PCRN), José Eduardo trafegava de motocicletaquando foi atingido pelo veículo, operado pelo secretário municipal de Obras, Alexsandro Florentino da Silva, conhecido como Alex Silva, amigo de Eduardo. O acidente ocorreu por volta das 14h30.

Além do vereador, outro homem e uma criança de 8 anos, que estavam na garupa da moto, também foram atingidos. O homem recebeu atendimento médico e a criança saiu ilesa.

De acordo com a prefeitura, a retroescavadeira realizava a regularização de uma estrada de terra que havia se tornado intransitável por conta das fortes chuvas nos últimos dias.

Em nota divulgada nesta segunda-feira (9/2), a polícia informou que os envolvidos no acidente serão ouvidos até quarta-feira (12/2). O caso está sob investigação da Delegacia de Polícia de Santa Cruz. A ocorrência foi inicialmente classificada como acidente pela Polícia Civil e pela Polícia Militar.

Órgãos manifestam solidariedade

A Prefeitura de São Bento do Trairi decretou luto oficial de cinco dias e lamentou a morte do vereador. “Que Deus, em sua infinita misericórdia, conceda conforto, força e serenidade a todos que sofrem com essa partida tão precoce”, diz a nota.

A Câmara Municipal também manifestou pesar pela morte do presidente. Em nota, destacou a trajetória de José Eduardo como professor e homem público. “Em seu terceiro mandato, construiu uma história marcada pelo compromisso com a educação, pelo respeito à vida pública e pela confiança da população”, afirmou.

Quem era José Eduardo

José Eduardo Bezerra era natural do município, atuava como professor do ensino fundamental e exercia o terceiro mandato consecutivo como vereador. Ele iniciou a carreira política em 2017, integrou o PSD entre 2016 e 2023 e se filiou ao PSDB em 2025. Antes do falecimento, presidia a Câmara Municipal.

O corpo foi velado no Ginásio O Ramalhão. A missa de corpo presente foi celebrada na manhã desta terça-feira (10/2).