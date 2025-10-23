Vereador Joabe Lira presta homenagem aos garis e margaridas pelo Dia do Gari

O vereador Joabe Lira (UB), durante pronunciamento na sessão de quinta-feira, 23, na Câmara Municipal, fez uma homenagem especial aos garis e margaridas, em alusão ao Dia do Gari, celebrado em 23 de outubro, conforme a Lei Municipal nº 151, de 17 de outubro de 1984. Na ocasião, o parlamentar destacou a importância desses profissionais para o bom funcionamento da cidade e para a qualidade de vida da população rio-branquense.

“Hoje é uma data que nos convida a refletir sobre o valor imensurável desses trabalhadores e trabalhadoras que, com esforço e dignidade, mantêm nossa cidade limpa, acolhida e viva. São verdadeiros guerreiros e guerreiras do cotidiano, que enfrentam o sol, a chuva e o cansaço, mas seguem com um sorriso no rosto e compromisso com o bem comum”, declarou o vereador.

Joabe relembrou o período em que atuou na Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade, onde conviveu de perto com equipes de limpeza que atuam há mais de três décadas no serviço público municipal. Segundo ele, a convivência com esses profissionais reforçou seu compromisso com uma gestão humanizada e voltada à valorização dos trabalhadores.

O vereador também apresentou um requerimento para realização de ato solene no próximo dia 29 de outubro, em homenagem aos servidores da SMCCI, em alusão ao Dia do Gari, reconhecendo publicamente o trabalho e a dedicação dos profissionais que atuam na limpeza urbana.

“Esses profissionais merecem nosso respeito, nosso reconhecimento e a certeza de que continuaremos juntos, buscando sempre melhores condições de trabalho e valorização para todos”, finalizou.

