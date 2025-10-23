Cotidiano
Vereador Joabe Lira presta homenagem aos garis e margaridas pelo Dia do Gari
O vereador Joabe Lira (UB), durante pronunciamento na sessão de quinta-feira, 23, na Câmara Municipal, fez uma homenagem especial aos garis e margaridas, em alusão ao Dia do Gari, celebrado em 23 de outubro, conforme a Lei Municipal nº 151, de 17 de outubro de 1984. Na ocasião, o parlamentar destacou a importância desses profissionais para o bom funcionamento da cidade e para a qualidade de vida da população rio-branquense.
“Hoje é uma data que nos convida a refletir sobre o valor imensurável desses trabalhadores e trabalhadoras que, com esforço e dignidade, mantêm nossa cidade limpa, acolhida e viva. São verdadeiros guerreiros e guerreiras do cotidiano, que enfrentam o sol, a chuva e o cansaço, mas seguem com um sorriso no rosto e compromisso com o bem comum”, declarou o vereador.
Joabe relembrou o período em que atuou na Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade, onde conviveu de perto com equipes de limpeza que atuam há mais de três décadas no serviço público municipal. Segundo ele, a convivência com esses profissionais reforçou seu compromisso com uma gestão humanizada e voltada à valorização dos trabalhadores.
O vereador também apresentou um requerimento para realização de ato solene no próximo dia 29 de outubro, em homenagem aos servidores da SMCCI, em alusão ao Dia do Gari, reconhecendo publicamente o trabalho e a dedicação dos profissionais que atuam na limpeza urbana.
“Esses profissionais merecem nosso respeito, nosso reconhecimento e a certeza de que continuaremos juntos, buscando sempre melhores condições de trabalho e valorização para todos”, finalizou.
Assermurb A goleia o 6 de Agosto na Copa Acre Soçaite
A equipe da Assermurb A goleou o 6 de Agosto por 5 a 1 nessa quarta, 22, na quadra do Tangará, e conquistou uma vaga na segunda fase da Copa Acre de Futebol Soçaite, no feminino. Nas outras partidas da rodada os resultados foram: Assermurb B 3 x 0 Santos, Real Sociedade 10 x 1 Arsenal e São Francisco 10 x 2 Craques do Futuro.
Confrontos importantes
A segunda Copa Acre Soçaite, no masculino, terá duas partidas importantes nesta quinta, 23, a partir das 19h50, na quadra da Getúlio Vargas.
Atletas acreanos conquistam medalhas de bronze no Jeb´s
Os estudantes/atletas Paulo Lopes e Eryck Douglas, da escola Divina Providência de Xapuri, conquistaram nessa quarta, 22, em Uberlândia, Minas Gerais, medalhas de bronze no Wrestling nos Jogos Escolares Brasileiros (Jeb´s).
Eryck Douglas conquistou a medalha na Série Ouro para lutadores até 68 quilos.
Paulo Lopes ganhou a medalha na categoria 75 quilos na Série Bronze.
Termina no domingo
Os Jogos Escolares Brasileiros serão encerrados no domingo, 28, e o Acre ainda disputa o basquete e o handebol, nos dois naipes.
Adilson Mattos ministra palestra de alinhamento técnico e arbitragem no Memorial dos Autonomistas
O representante da Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) na 17ª edição da Copa Norte, Adilson Mattos, ministra nesta quinta, 23, a partir das 19 horas, no Memorial dos Autonomistas, uma palestra de alinhamento técnico e regras de futsal. O objetivo é qualificar os árbitros e explicar para os participantes da competição os detalhes do momento no futsal brasileiro.
Aproveitar a oportunidade
Segundo o presidente da Federação Acreana de Futsal(Fafs), Rafael do Vale, a participação é gratuita e as vagas do evento são limitadas.
“Esse é mais um evento dentro da realização da Copa Norte. A semana tem sido muito importante para o futsal acreano”, afirmou Rafael do Vale.
