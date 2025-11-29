Flash
Vereador Joabe Lira presta homenagem a cidadãos que contribuem para o crescimento de Rio Branco
O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Joabe Lira, conduziu na noite de sexta-feira, 28, no auditório do Detran, a solenidade de entrega dos Títulos de Cidadão Rio-Branquense, Cidadão Verde e Campos Pereira. A cerimônia reuniu mais de uma centena de homenageados, familiares e autoridades, em um evento marcado pelo reconhecimento público às pessoas que contribuem para o desenvolvimento social, comunitário e econômico da capital acreana.
Na oportunidade, o parlamentar destacou que homenagear cidadãos que ajudam a construir a cidade é um dos atos mais significativos do Parlamento Municipal. “Estas pessoas fazem parte da história viva de Rio Branco. Cada trajetória representa trabalho, entrega e compromisso com a coletividade. Esta solenidade é a maneira que a Câmara encontra de agradecer e reconhecer quem ajuda a construir uma cidade mais justa, mais humana e mais forte”, afirmou.
Os homenageados do chefe do Legislativo foram: Luciane Cascia de Araújo Martins, Alexander Santos de Carvalho, Francisco Alves de Assis Filho, Eracides Caetano de Souza, Higo Shahenno Muniz dos Santos e Carlos Alberto Alves Nasserala.
Joabe ressalta que cada nome representa uma contribuição única para a capital. Para o presidente, “valorizar essas trajetórias é reforçar o compromisso da Câmara com aqueles que ajudam a transformar Rio Branco diariamente”.
E acrescentou: “muitos dos homenageados nasceram em outras cidades, mas escolheram Rio Branco como lar e dedicam a ela seu trabalho e seu talento. Outros nasceram aqui e mantêm viva a identidade da nossa capital. Todos têm em comum o compromisso com o bem da nossa gente”, finalizou.
Sebrae e Federações promovem “Congresso Estadual do Protagonismo Empresarial”
Evento marca fechamento de trabalhos realizados com associações de classes empresariais do Acre
De 26 a 28 de novembro, o município de Brasiléia recebe o Congresso Estadual do Protagonismo Empresarial, promovido pelo Sebrae, em parceria com as federações da Indústria do Acre (FIEAC), de Agricultura e Pecuária do Acre (FAEAC) e das Associações Comerciais do Acre (FEDERACRE).
A 6ª edição do Congresso tem como temática a “Resiliência Territorial” e marca o fechamento anual dos trabalhos voltados para o desenvolvimento das associações de classes empresariais.
De acordo com o gestor do projeto Protagonismo Empresarial, Marcos Maciente, este congresso simboliza o avanço das entidades empresariais no Acre. “Nosso compromisso é gerar representatividade onde ela ainda não existe e qualificar a gestão onde já existe. Neste evento nós estamos reconhecendo quem tem se dedicado a transformar o ambiente de negócios e a impulsionar o desenvolvimento do empreendedorismo local”.
Durante os três dias de congressos, os participantes receberam informações relevantes para crescerem e melhorar, além de momentos de networking para tratar sobre as associações. O evento também contou com a premiação de melhor associação comercial, sindicato rural e núcleo da indústria do estado.
Ciclista e motociclista ficam feridos após colisão em cruzamento no Bairro Ferreira Silva, em Brasiléia
Motociclista boliviana sofreu múltiplas lesões e foi levada ao hospital; ciclista recusou atendimento
Um acidente registrado por volta das 22h desta quinta-feira (27) deixou duas pessoas feridas no cruzamento da Rua Ernestino do Amaral com a Rua Vitória Salvaterra, no Bairro Ferreira Silva, em Brasiléia.
Segundo informações da guarnição policial, o condutor da bicicleta, Dimas Júnior O. dos Santos, de 22 anos, relatou que seguia pela Ernestino do Amaral quando foi atingido por uma motocicleta que trafegava em alta velocidade. Com o impacto, ele caiu ao solo e sofreu escoriações na cabeça, no braço esquerdo e nas pernas. Apesar das orientações, o ciclista recusou atendimento médico.
A motociclista envolvida, identificada como Gerciana Gomes Cruz, de 34 anos, que pilotava uma moto boliviana de placa NE7046, apresentava diversas lesões corporais. Ela recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e foi encaminhada ao Hospital Regional do Alto Acre.
A Polícia Militar permaneceu no local até a chegada da perícia da Polícia Civil e, em seguida, deslocou-se até a unidade hospitalar para acompanhar o estado clínico da motociclista e proceder com sua identificação.
O caso segue sob investigação.
Sessão Solene celebra os 25 anos de atuação do Procon no Acre e 35 anos da criação do CDC
Em alusão aos 30 anos de criação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e aos 25 anos de fundação do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), foi realizada nesta quinta-feira, 27, uma sessão solene em homenagem à atuação do instituto no estado do Acre. A sessão foi requerida pelo deputado estadual Pedro Longo, por meio do requerimento nº 121/2025, e teve início às 10 horas da manhã, no Plenário do Poder Legislativo acreano.
Para a presidente do Procon no Acre, Alana Albuquerque, o momento marca uma conquista institucional importante. “É motivo de grande alegria e reconhecimento o trabalho realizado. Hoje estamos ampliando nossos serviços, com presença em todas as regionais do estado. Este ano inauguramos nossa sede, um marco fundamental e histórico da nossa atuação e da sociedade. É o primeiro prédio público sustentável, demonstrando o compromisso do Procon em garantir os direitos dos consumidores, atuando como um parceiro essencial. Celebramos também os 25 anos de atuação do Procon no estado, desenvolvimento que se deve ao apoio incondicional do governador Gladson Cameli, da vice-governadora Mailza, e de diversas instituições parceiras que têm contribuído com nosso trabalho, mas, principalmente, à dedicação incansável de nossos servidores.”
Estiveram presentes na sessão autoridades militares e civis, representantes do governo estadual e municipal, além de convidados. Segundo o presidente da sessão, deputado estadual Eduardo Ribeiro, o momento representa um marco para o parlamento e para a sociedade acreana.
“Com certeza é uma sessão histórica para o Estado do Acre. Fica aqui o meu agradecimento e parabéns ao deputado Pedro Longo, autor do requerimento; à Alana, do Procon, que tem feito um trabalho brilhante à frente da instituição; e à Assembleia Legislativa, que hoje faz esse reconhecimento da sociedade sobre a importância dessa política”, destacou o parlamentar.
Homenagens
Durante a cerimônia foram homenageadas diversas autoridades, personalidades e parceiros do Procon: vice-governadora Mailza Assis; vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) e presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, deputado estadual Pedro Luís Longo; presidente da Comissão de Orçamento da Aleac, deputado estadual Tadeu Hassem; Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), secretário Paulo Henrique; Associação Brasileira de Procons (ProconsBrasil), presidente Renata Ruback Guedes Pereira dos Santos; Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE/AC), presidente Dulcinéia Benício de Araújo; Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC), tenente-coronel Marta Renata; Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), defensora pública-geral Juliana Marques; Procuradoria-Geral do Estado (PGE/AC), procuradora-geral Janete Melo; Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC), vice-presidente Thais Moura; Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc), secretário Jonathan Donadoni; Secretaria de Estado de Governo (Segov), secretário Luiz Calixto; Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan), secretário Ricardo Brandão; Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz/AC), secretário Amarísio Freitas; Secretaria de Estado de Administração (Sead), secretário Paulo Roberto; Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), secretário Ítalo Lopes; Instituto de Previdência do Estado do Acre (Acreprevidência), presidente Francisco Assis; Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Acre (Ipem/AC), presidente Hérica Granzotto; Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Acre (Emater/AC), presidente Rynaldo Lúcio.
