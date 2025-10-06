Vereador Joabe Lira homenageia técnicos industriais em sessão solene na Câmara

A Câmara Municipal de Rio Branco realizou uma sessão solene, nesta segunda-feira, 6, em homenagem ao Dia Nacional do Técnico Industrial, comemorado em 23 de setembro. A iniciativa foi um requerimento do vereador Joabe Lira, presidente do Legislativo, e destacou o papel fundamental desses profissionais no desenvolvimento econômico e social do Acre e do Brasil.

O evento reuniu técnicos de diversas áreas — eletrotécnica, edificações, mecânica, mecatrônica, refrigeração e meio ambiente — e representantes de conselhos regionais e federais da categoria. A solenidade foi conduzida pelo vereador Antônio Moraes, presidente em exercício

Em sua fala, Joabe Lira, prefeito em exercício, ressaltou que o técnico industrial é “quem transforma conhecimento em resultado, faz a ponte entre teoria e prática, entre o projeto e a execução”. Ele destacou que esses profissionais são pilares da economia e da inovação, responsáveis por garantir qualidade, segurança e eficiência nos processos industriais.

“Celebramos não apenas uma profissão, mas uma vocação. São homens e mulheres que dedicam suas vidas a transformar conhecimento em progresso. Que esta homenagem sirva como incentivo para que mais jovens vejam na formação técnica uma oportunidade de crescimento”, afirmou o parlamentar.

Durante a solenidade, o conselheiro federal Antônio Araújo relembrou sua trajetória iniciada em 1975 e fez um apelo pela valorização da formação técnica. Ele defendeu que a educação profissional deve priorizar a qualidade e o rigor na formação.

“O mercado precisa de bons profissionais. A formação não termina quando o curso acaba. É preciso se atualizar sempre. Temos que exigir das instituições de ensino mais compromisso com os alunos, porque o país não pode colocar no mercado profissionais sem preparo”, destacou.

A conselheira federal suplente Francisca Cristiane da Silva Alves chamou atenção para a importância das mulheres na área técnica, tradicionalmente dominada por homens. “Ainda somos minoria, mas estamos avançando. O Fórum Feminino criado no Conselho Federal é um espaço de fortalecimento e visibilidade das profissionais técnicas. Somos o chão da fábrica, o que movimenta a economia”, afirmou.

O técnico Ricardo Oliveira, com mais de 25 anos de experiência como docente e profissional em diversas áreas técnicas, reforçou que o ensino técnico é um caminho sólido para inserção rápida no mercado de trabalho. “Tudo o que tenho devo à formação técnica. Foi ela que me abriu as portas e me permitiu construir uma carreira sólida. Nossa missão é formar profissionais competentes e conscientes de seu papel na sociedade”, declarou.

Técnica, inovação e futuro

O especialista Erivaldo Santos, técnico em edificações e georreferenciamento, comparou o papel dos técnicos ao dos profissionais da saúde, destacando que “os técnicos são os enfermeiros da engenharia”. “O técnico está ali, na linha de frente, executando, medindo, garantindo que o projeto saia do papel. Somos a base da indústria e da construção civil. Sem o técnico, a máquina para”, afirmou.

O conselheiro estadual Lucas Bezerra, por sua vez, reforçou o apelo por mais reconhecimento da categoria. “Somos mais de um milhão de técnicos no Brasil e cerca de 12 mil apenas no Acre. Precisamos sair do anonimato e ocupar o nosso espaço. Nada no país funciona sem a mão de um técnico. Tudo o que está ao nosso redor — energia, infraestrutura, comunicação — passa por um profissional técnico”, pontuou.

Por fim, o vereador Antônio Moraes, presidente em exercício do Poder Legislativo, destacou o simbolismo da data, lembrando que a homenagem reforça o compromisso da Câmara com o reconhecimento de profissionais que impulsionam o desenvolvimento local. “Cada técnico presente aqui representa um elo importante na construção do futuro da nossa cidade. A Câmara tem orgulho de reconhecer o trabalho de quem transforma conhecimento em desenvolvimento”, disse o presidente interino.

