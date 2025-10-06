Flash
Vereador Joabe Lira homenageia técnicos industriais em sessão solene na Câmara
A Câmara Municipal de Rio Branco realizou uma sessão solene, nesta segunda-feira, 6, em homenagem ao Dia Nacional do Técnico Industrial, comemorado em 23 de setembro. A iniciativa foi um requerimento do vereador Joabe Lira, presidente do Legislativo, e destacou o papel fundamental desses profissionais no desenvolvimento econômico e social do Acre e do Brasil.
O evento reuniu técnicos de diversas áreas — eletrotécnica, edificações, mecânica, mecatrônica, refrigeração e meio ambiente — e representantes de conselhos regionais e federais da categoria. A solenidade foi conduzida pelo vereador Antônio Moraes, presidente em exercício
Em sua fala, Joabe Lira, prefeito em exercício, ressaltou que o técnico industrial é “quem transforma conhecimento em resultado, faz a ponte entre teoria e prática, entre o projeto e a execução”. Ele destacou que esses profissionais são pilares da economia e da inovação, responsáveis por garantir qualidade, segurança e eficiência nos processos industriais.
“Celebramos não apenas uma profissão, mas uma vocação. São homens e mulheres que dedicam suas vidas a transformar conhecimento em progresso. Que esta homenagem sirva como incentivo para que mais jovens vejam na formação técnica uma oportunidade de crescimento”, afirmou o parlamentar.
Durante a solenidade, o conselheiro federal Antônio Araújo relembrou sua trajetória iniciada em 1975 e fez um apelo pela valorização da formação técnica. Ele defendeu que a educação profissional deve priorizar a qualidade e o rigor na formação.
“O mercado precisa de bons profissionais. A formação não termina quando o curso acaba. É preciso se atualizar sempre. Temos que exigir das instituições de ensino mais compromisso com os alunos, porque o país não pode colocar no mercado profissionais sem preparo”, destacou.
A conselheira federal suplente Francisca Cristiane da Silva Alves chamou atenção para a importância das mulheres na área técnica, tradicionalmente dominada por homens. “Ainda somos minoria, mas estamos avançando. O Fórum Feminino criado no Conselho Federal é um espaço de fortalecimento e visibilidade das profissionais técnicas. Somos o chão da fábrica, o que movimenta a economia”, afirmou.
O técnico Ricardo Oliveira, com mais de 25 anos de experiência como docente e profissional em diversas áreas técnicas, reforçou que o ensino técnico é um caminho sólido para inserção rápida no mercado de trabalho. “Tudo o que tenho devo à formação técnica. Foi ela que me abriu as portas e me permitiu construir uma carreira sólida. Nossa missão é formar profissionais competentes e conscientes de seu papel na sociedade”, declarou.
Técnica, inovação e futuro
O especialista Erivaldo Santos, técnico em edificações e georreferenciamento, comparou o papel dos técnicos ao dos profissionais da saúde, destacando que “os técnicos são os enfermeiros da engenharia”. “O técnico está ali, na linha de frente, executando, medindo, garantindo que o projeto saia do papel. Somos a base da indústria e da construção civil. Sem o técnico, a máquina para”, afirmou.
O conselheiro estadual Lucas Bezerra, por sua vez, reforçou o apelo por mais reconhecimento da categoria. “Somos mais de um milhão de técnicos no Brasil e cerca de 12 mil apenas no Acre. Precisamos sair do anonimato e ocupar o nosso espaço. Nada no país funciona sem a mão de um técnico. Tudo o que está ao nosso redor — energia, infraestrutura, comunicação — passa por um profissional técnico”, pontuou.
Por fim, o vereador Antônio Moraes, presidente em exercício do Poder Legislativo, destacou o simbolismo da data, lembrando que a homenagem reforça o compromisso da Câmara com o reconhecimento de profissionais que impulsionam o desenvolvimento local. “Cada técnico presente aqui representa um elo importante na construção do futuro da nossa cidade. A Câmara tem orgulho de reconhecer o trabalho de quem transforma conhecimento em desenvolvimento”, disse o presidente interino.
Comentários
Flash
Cesta básica em Rio Branco registra queda de 6,99% em outubro, aponta Fecomércio-AC
O custo da cesta básica de alimentos para famílias de baixa renda em Rio Branco apresentou redução significativa no mês de outubro de 2025, segundo levantamento realizado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio-AC). De acordo com a pesquisa, o valor médio da cesta ficou em R$ 665,70, o que representa uma queda de 6,99% em relação a setembro, quando o custo havia sido de R$ 715,75.
O estudo, que chega à sua 51ª edição, considera os preços de 15 produtos alimentícios coletados em supermercados locais nos dias 1º e 2 de outubro, e reflete o custo mensal necessário para o consumo de famílias com até três adultos, ou dois adultos e duas crianças, com renda de até R$ 2 mil mensais.
Entre julho e outubro deste ano, o levantamento apontou redução acumulada de 6,91% no custo da cesta, sinalizando uma melhora gradual no poder de compra das famílias de baixa renda.
Dos itens analisados, nove apresentaram redução de preços, com destaque para o arroz (-19,67%), a batata (-42,44%) e o tomate (-7,55%), que contribuíram de forma expressiva para a queda geral do índice. Por outro lado, produtos como feijão (+11,05%) e café (+13,56%) registraram aumento no período, demonstrando oscilações pontuais dentro do conjunto de itens básicos.
Segundo o Assessor da Presidência da Fecomércio-AC, Egídio Garó, os resultados mostram um cenário de alívio temporário no custo de vida das famílias. “A redução observada em outubro é positiva, especialmente diante das pressões anteriores no preço dos alimentos. No entanto, é essencial manter o monitoramento constante, pois o equilíbrio de preços é determinante para garantir a estabilidade no consumo e no orçamento doméstico”, destacou.
A Fecomércio-AC realiza mensalmente a Pesquisa da Cesta Básica de Alimentos com o objetivo de acompanhar o comportamento dos preços e contribuir para o planejamento econômico de famílias, empresários e gestores públicos.
Comentários
Flash
Acre será um dos primeiros estados a receber antídoto contra intoxicação por metanol
O Estado do Acre será um dos primeiros do Brasil a receber doses de etanol farmacêutico, medicamento estratégico para os casos de intoxicação por metanol associados ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. A previsão é que os antídotos estejam disponíveis até o fim da próxima semana.
O anúncio foi feito neste domingo, 5, pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Das 700 doses enviadas aos estados, Rio Branco irá receber 30, que serão destinadas à Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo, o maior complexo hospitalar do Acre.
A unidade será priorizada em virtude de ter recebido, na última semana, uma paciente do estado vizinho, Rondônia, com suspeita de intoxicação por metanol. A jovem de 24 anos foi transferida para a capital acreana com indicação de transplante hepático de emergência, após desenvolver um quadro de hepatite fulminante, rabdomiólise e insuficiência renal. A paciente apresenta estado de saúde considerado gravíssimo e ainda aguarda pelo procedimento.
Após buscar atendimento médico em sua cidade de origem, Candeias do Jamari, posteriormente foi encaminhada ao pronto-socorro de Porto Velho (RO), com sintomas de dor abdominal, náusea e vômito, após a ingestão de bebidas alcoólicas. Um exame toxicológico realizado pelo Instituto Laboratorial Criminal Dr. Antônio Carlos Sampaio Nunes de Melo, da capital rondoniense, não apontou a presença de metanol no organismo da paciente, mas uma nova análise será feita em Rio Branco nesta segunda-feira, 6, para assegurar a causa de seu quadro clínico.
O caso foi notificado ao Ministério da Saúde pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) e da Rede Nacional de Vigilância Epidemiológica Hospitalar, com apoio do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia (NHE) da Fundhacre.
“Quero frisar que não temos, até o momento, nenhum caso local de intoxicação por metanol e, apesar de o exame inicial ter apontado como negativo para a presença da substância nesta paciente, nossa equipe logo solicitou que o Ministério da Saúde priorizasse o Acre. Estamos localizados em uma região estratégica, onde atendemos pacientes de outros estados e também de países de fronteira. Por isso, é essencial que o Acre esteja preparado e estamos trabalhando para isso”, ponderou a secretária de Saúde em exercício do Acre, Ana Cristina Moraes.
“A equipe da Farmácia Central da Fundhacre, com apoio do Departamento de Assistência Farmacêutica da Sesacre, agiu rápido e prontamente solicitou ao Ministério da Saúde o envio dos medicamentos. É uma situação que exige planejamento e, acima de tudo, muita dedicação de cada um dos envolvidos. Enquanto aguarda por um transplante, a paciente continua sendo cuidada e monitorada 24 horas por dia pela nossa equipe na Unidade de Tratamento Intensivo”, esclareceu a presidente da Fundhacre, Soron Steiner.
Atualização de casos
O Ministério da Saúde confirmou, até a manhã deste sábado, 4, a notificação de 127 casos de intoxicação por metanol associados ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas no Brasil. Desse total, 11 casos têm confirmação laboratorial e 116 seguem em investigação.
Das 127 notificações, 104 ocorreram em São Paulo (11 confirmados e 93 em investigação), 7 estão em investigação em Pernambuco, 4 em Mato Grosso do Sul, 2 na Bahia, 2 em Goiás e 2 no Paraná. Há ainda um caso em investigação no Distrito Federal, Rondônia, Minas Gerais, Mato Grosso, Espírito Santo e Piauí.
Entre os registros, 12 são de óbitos: um confirmado em São Paulo e 11 em investigação, sendo 8 em São Paulo, um em Pernambuco, um na Bahia e um no Mato Grosso do Sul.
Comentários
Flash
Homem é ferido com barra de ferro durante briga familiar em Rio Branco
Filho interveio para defender a mãe após discussão entre o casal no Conjunto Ouricuri
Na noite deste domingo (5), um homem identificado como Isaías da Silva Carneiro, de 48 anos, ficou ferido após ser atingido na cabeça com uma barra de ferro durante uma briga familiar na Rua Uirapuru, no Conjunto Ouricuri, parte alta de Rio Branco.
De acordo com informações repassadas, Isaías consumia bebida alcoólica com a esposa quando começou uma discussão. Em meio ao desentendimento, ele teria tentado agredi-la fisicamente. Nesse momento, o filho da mulher, que havia acabado de chegar em casa, presenciou a cena e interveio em defesa da mãe, atingindo Isaías na cabeça com uma barra de ferro.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico ao local. A equipe prestou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima ao Pronto-Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.
Isaías apresentava um corte profundo na região frontal da cabeça, mas seu estado de saúde foi considerado estável. Ele foi encaminhado ao setor de Traumatologia para avaliação mais detalhada.
Segundo as informações apuradas, a Polícia Militar não chegou a ser acionada para atender a ocorrência.
Você precisa fazer login para comentar.