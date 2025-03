Vereador do Pará investigado por diploma falso é preso com arma

Um vereador de Redenção, cidade no sul do Pará, foi preso em flagrante pela Polícia Federal (PF) por porte ilegal de arma e munições de uso restrito. Ele também é suspeito de apresentar um diploma falso do curso de administração nas últimas eleições municipais.

A operação ‘Senza Titolo’ foi realizada nesta sexta-feira (21) e cumpriu quatro mandados de busca e apreensão na cidade, referentes ao caso. Um dos mandados foi cumprido na própria Câmara Municipal de Redenção e os outros três em casas.

Durante a ação, o vereador foi flagrado com munição de uso restrito, além de ter uma arma em um local não permitido, motivo pelo qual foi preso. Também foram apreendidas mídias eletrônicas e documentos de quatro investigados.

Segundo a PF, o parlamentar teria apresentado, nas últimas eleições municipais, diploma falso do curso superior de administração, embora não fosse um documento obrigatório para a candidatura.

A Instituição de Ensino que teria emitido os documentos falsos informou à PF que está sendo vítima de uma organização criminosa que pratica a falsificação de documentos, tais como diploma, histórico escolar, declarações e outros documentos, não só no Pará, mas também em outros estados.

