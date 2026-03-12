Vereador do MDB elogia Alan Rick na Câmara e amplia debate sobre alinhamentos políticos no Acre

Neném Almeida destaca atuação do senador com emendas para municípios, em meio à aliança formal do partido com Mailza Assis

O vereador Neném Almeida (MDB) utilizou a tribuna da Câmara Municipal de Rio Branco na manhã desta quinta-feira (12) para tecer elogios à atuação do senador Alan Rick (Republicanos). O discurso ocorre no mesmo dia em que o MDB oficializou apoio à pré-candidatura da vice-governadora Mailza Assis (PP) ao governo do Estado, colocando a legenda em campo político distinto do senador.

Durante o pronunciamento, Neném Almeida destacou o trabalho de Alan Rick no envio de emendas parlamentares para municípios acreanos, afirmando que as destinações beneficiam cidades independentemente de alinhamento partidário.

“Eu queria destacar o que o senador Alan Rick vem fazendo em todo o nosso estado. É de Mâncio Lima a Assis Brasil. Independente de cor e de partido, o senador vem alocando emendas para todos os municípios do estado. O que ele quer é que nosso estado se desenvolva cada dia mais, e não o que está acontecendo hoje”, declarou o vereador na tribuna.

A manifestação pública de Neném Almeida ocorre em um contexto político delicado. Na manhã desta quinta-feira, o MDB realizou evento na sede do partido para oficializar aliança com o Progressistas e declarar apoio à pré-candidatura de Mailza Assis ao governo. O senador Alan Rick, por sua vez, também é pré-candidato ao Palácio Rio Branco pelo Republicanos e tem buscado ampliar sua base de apoio no estado.

O posicionamento do vereador, mesmo integrando um partido que agora compõe a base adversária, amplia o debate nos bastidores sobre possíveis composições e alinhamentos entre lideranças e partidos no Acre. A fala de Neném Almeida sugere que, embora a legenda tenha definido seu apoio institucional a Mailza, há parlamentares que mantêm relação política com Alan Rick.

Até o momento, nem a direção estadual do MDB nem o senador Alan Rick se manifestaram oficialmente sobre o discurso do vereador. O episódio, no entanto, acendeu alertas sobre a coesão da base aliada e os desafios de unificar discursos em torno da candidatura apoiada pelo partido.

Relacionado

Comentários