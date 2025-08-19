Vereador de Senador Guiomard (AC) registra BO após ser agredido fisicamente dentro da Câmara Municipal

Paulo Miranda (União Brasil) sofreu agressão do colega Sandrão (PP) após ironizar governador Gladson Cameli durante sessão; caso ocorreu na sala da presidência do legislativo municipal

O vereador Paulo Miranda (União Brasil), primeiro-secretário da Câmara Municipal de Senador Guiomard e líder da oposição, registrou Boletim de Ocorrência na tarde desta segunda-feira (18) contra o colega parlamentar Sandro Cunha, o Sandrão (PP), por agressão física dentro da sala da presidência do legislativo municipal.

O conflito teve origem durante a sessão ordinária, quando Miranda fez críticas ao governador Gladson Cameli (PP) e ironizou o chefe do Executivo estadual, referindo-se a ele como “o melhor dançarino do estado”. A declaração irritou Sandrão, aliado político da prefeita Rosana Gomes (PP) e defensor das gestões municipal e estadual, que partiu para a agressão física na presença de outros parlamentares.

Em suas redes sociais, Paulo Miranda repudiou o ocorrido: “Fui agredido hoje na Câmara de Vereadores por outro vereador, na presença de mais dois colegas. Agradeço o apoio de amigos e familiares e reafirmo minha posição contra qualquer tipo de violência, especialmente dentro da Casa Legislativa”. O parlamentar informou que já está tomando “todas as providências legais, com o apoio de advogados e da Justiça”.

O caso expõe a tensão política no município e levanta questões sobre a convivência democrática no legislativo. A Mesa Diretora da Câmara deverá se pronunciar sobre o incidente e as medidas disciplinares cabíveis.

