Cotidiano
Vereador de Senador Guiomard (AC) registra BO após ser agredido fisicamente dentro da Câmara Municipal
Paulo Miranda (União Brasil) sofreu agressão do colega Sandrão (PP) após ironizar governador Gladson Cameli durante sessão; caso ocorreu na sala da presidência do legislativo municipal
O vereador Paulo Miranda (União Brasil), primeiro-secretário da Câmara Municipal de Senador Guiomard e líder da oposição, registrou Boletim de Ocorrência na tarde desta segunda-feira (18) contra o colega parlamentar Sandro Cunha, o Sandrão (PP), por agressão física dentro da sala da presidência do legislativo municipal.
O conflito teve origem durante a sessão ordinária, quando Miranda fez críticas ao governador Gladson Cameli (PP) e ironizou o chefe do Executivo estadual, referindo-se a ele como “o melhor dançarino do estado”. A declaração irritou Sandrão, aliado político da prefeita Rosana Gomes (PP) e defensor das gestões municipal e estadual, que partiu para a agressão física na presença de outros parlamentares.
Em suas redes sociais, Paulo Miranda repudiou o ocorrido: “Fui agredido hoje na Câmara de Vereadores por outro vereador, na presença de mais dois colegas. Agradeço o apoio de amigos e familiares e reafirmo minha posição contra qualquer tipo de violência, especialmente dentro da Casa Legislativa”. O parlamentar informou que já está tomando “todas as providências legais, com o apoio de advogados e da Justiça”.
O caso expõe a tensão política no município e levanta questões sobre a convivência democrática no legislativo. A Mesa Diretora da Câmara deverá se pronunciar sobre o incidente e as medidas disciplinares cabíveis.
Comentários
Cotidiano
Polícia Civil leva conscientização sobre violência doméstica a passageiros de ônibus em rodoviária de Rio Branco
Palestras da Operação Shamar e campanha Agosto Lilás abordaram tipos de violência, medidas protetivas e canais de denúncia dentro dos veículos; ação foi convidada pela PRF
Como parte das ações da campanha Agosto Lilás e da Operação Shamar, a Polícia Civil do Acre (PCAC) realizou nesta terça-feira, dia 19, uma série de palestras educativas para passageiros e funcionários de empresas de transporte na Rodoviária Internacional de Rio Branco. A iniciativa, conduzida pela delegada Michelle Boscaro, foi realizada a convite da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e levou informações sobre violência doméstica diretamente dentro dos ônibus.
Durante as abordagens, a equipe explicou os diferentes tipos de violência previstos na Lei Maria da Penha, detalhou como funcionam as medidas protetivas de urgência e orientou sobre os canais de denúncia, como os números 180 (Disque Denúncia) e 190 (Polícia Militar). A ação buscou ampliar o acesso da população aos mecanismos de proteção às mulheres.
“A violência contra a mulher não acontece apenas dentro de casa, mas também em ambientes de trabalho ou em locais de grande circulação, como ônibus interestaduais”, alertou a delegada Michelle Boscaro. “Nosso objetivo é conscientizar e estimular as denúncias, garantindo que as vítimas saibam que não estão sozinhas”.
O delegado-geral da PCAC, José Henrique Maciel, reforçou que a iniciativa integra um esforço nacional de combate à violência de gênero. “Temos intensificado nossas ações para garantir acolhimento às vítimas, cumprir medidas protetivas e, sobretudo, levar informação à sociedade, pois a conscientização é uma das ferramentas mais eficazes na prevenção desse tipo de crime”, destacou.
Comentários
Cotidiano
Congresso instala CPMI do INSS sem representação do Acre entre seus membros titulares
Comissão mista de inquérito para investigar fraudes e desvios no Instituto Nacional do Seguro Social será presidida pelo senador Omar Aziz (AM) e relatada pelo deputado Ricardo Ayres (TO)
O Congresso Nacional instala na próxima quarta-feira (20) a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, criada para investigar fraudes e irregularidades no Instituto Nacional do Seguro Social.
A composição do colegiado, no entanto, não inclui nenhum parlamentar do Acre entre seus titulares ou suplentes, deixando o estado sem representação direta nos trabalhos que podem resultar em mudanças significativas no sistema previdenciário.
A comissão será presidida pelo senador Omar Aziz (PSD-AM) e terá como relator o deputado federal Ricardo Ayres (Republicanos-TO). Entre os nomes de destaque confirmados estão senadores como Renan Calheiros (MDB-AL), Tereza Cristina (PP-MS) e Damares Alves (Republicanos-DF), além de deputados como Marcel van Hattem (Novo-RS), Paulo Pimenta (PT-RS) e Coronel Chrisóstomo (PL-RO).
A ausência de representantes acreanos na CPMI preocupa entidades de aposentados do estado, que ficarão sem uma voz direta nas investigações sobre fraudes e nos debates sobre possíveis melhorias no atendimento e nas regras do INSS. O órgão é fundamental para milhares de acreanos que dependem de aposentadorias e outros benefícios previdenciários.
A comissão tem previsão de funcionar por 180 dias, prorrogáveis por mais 90, e deverá apurar denúncias de desvios, fraudes em benefícios e irregularidades na gestão do instituto, com poder de convocar autoridades e quebrar sigilos bancário e fiscal.
Comentários
Cotidiano
Associação Brasileira de Odontologia empossa nova diretoria no Acre
Cerimônia será realizada nesta quarta-feira (20) no auditório do Museu dos Povos Acreanos, em Rio Branco
A Associação Brasileira de Odontologia – Seção Acre (ABO/AC) dará posse à sua nova diretoria nesta quarta-feira (20), às 17h, em solenidade marcada para o auditório do Museu dos Povos Acreanos, em Rio Branco.
O cirurgião-dentista Bruno Fernando dos Santos assume a presidência da entidade para o biênio 2025/2026, substituindo Wânia Patrícia Tojal. A ABO é uma instituição sem fins lucrativos que atua na defesa da classe odontológica e na promoção da saúde bucal da população brasileira, além de fomentar a valorização do cirurgião-dentista no Brasil e no exterior.
Composição da nova diretoria
DIRETORIA
- Presidente: Bruno Fernando dos Santos
- Vice-Presidente: Antônio Arlen da Silva Freira
- 1º Secretária: Wânia Patrícia Tojal da Silva
- 2ª Secretária: Natércia Rocha de Oliveira
- Diretoria do Depto. Financeiro: Railda dos S. Alexandre Oliveira
- Diretoria do Depto. Científico-Cultural: Paulo Roberto Pires de Souza
- Diretoria do Depto. Social: Uena Diegine da Silva Alves
CONSELHO DELIBERATIVO
- Wellyton Melo de Souza
- Maria do Carmo Moreira Miranda
- Christiane Lopes de Souza
- Aline Sena de Oliveira
- Jossandra Prado Lopes da Silva
- Amanda de Andrade Silva
- Carla Bento Nelem Colturato
A nova gestão terá como missão fortalecer a categoria odontológica no estado, ampliar ações de educação em saúde bucal e representar os profissionais acreanos em nível nacional.
Você precisa fazer login para comentar.