Vereador de Manoel Urbano pede afastamento após prisão por tentativa de estupro de adolescente de 13 anos

Apesar do anúncio da Petrobras sobre a redução de R$ 0,17 no preço do litro da gasolina tipo “A” vendida às distribuidoras, os consumidores do Acre devem sentir um impacto bem menor nas bombas. De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Acre (Sindepac), o repasse para a gasolina tipo “C”, aquela efetivamente comercializada nos postos, será de no máximo R$ 0,05 a R$ 0,06 por litro.

A nova tabela da Petrobras entrou em vigor nesta quarta-feira, 04, mas a queda no preço só será percebida pelo consumidor após os revendedores adquirirem os novos estoques.

Segundo o presidente do Sindepac, Delano Lima, a redução de R$ 0,17 é exclusiva para a gasolina tipo “A”, que não é diretamente vendida ao consumidor. “A gasolina vendida nos postos do Acre é a tipo ‘C’, que possui adição de etanol anidro. Para esse produto, a redução nas distribuidoras ficou em R$ 0,12”, explicou.

Além disso, segundo Lima, o estoque atual da Petrobras é majoritariamente composto por combustível importado, o que também influencia no repasse final. “Hoje a maior parte do estoque da Petrobras é de produto importado e não nacional. Desta forma, o repasse aos postos de combustíveis por parte das distribuidoras está sendo de R$ 0,05 a R$ 0,06 o litro”, detalhou o presidente do sindicato.

Com informações da Ascom do Sindepa

