Vereador de Epitaciolândia é absolvido em ação eleitoral que pedia sua cassação
BRASILÉIA/AC – Em uma decisão proferida pela 006ª Zona Eleitoral de Brasiléia, o vereador Rosimar Menezes de Castro teve julgado improcedente o pedido formulado na Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) n.º 0600782-64.2024.6.01.0006. A ação, movida pelo Ministério Público Eleitoral (Autor), acusava o vereador (Investigado) de abuso de poder político e econômico pela distribuição de cestas básicas custeadas pela Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, em decorrência das enchentes do Rio Acre em 2024.
A decisão de improcedência da AIJE assinada pelo Juiz Eleitoral, ocorreu por insuficiência de provas robustas e inequívocas para a aplicação das severas sanções de cassação do diploma e declaração de inelegibilidade.
A defesa, conduzida pelo advogado Thallis Felipe Menezes de Souza Brito, sustentou em todo o processo que a atuação do vereador foi de caráter emergencial e assistencial. Argumentou ainda que a ação ocorreu no âmbito do programa social estabelecido pela Prefeitura de Epitaciolândia, em razão do estado de emergência declarado pelo Decreto n.º 020/2024, destacando a exceção legal para a distribuição de bens em ano eleitoral em casos de calamidade pública.
O conjunto probatório apresentado demonstrou que o vereador apenas prestou auxílio como agente público e voluntário, valendo-se de seu conhecimento da geografia rural para auxiliar a equipe da Assistência Social a localizar e atender as comunidades afetadas. Testemunhas, incluindo funcionários da prefeitura, corroboraram essa tese.
Em nota, o advogado destacou o resultado:
“A defesa sempre pautou a atuação do Vereador Rosimar Menezes de Castro como um ato de estrita legalidade e profundo humanitarismo. Conseguimos provar, de forma robusta e com a oitiva de diversas testemunhas, que não houve qualquer conduta ilegal, e sim uma ação de apoio à população em um momento de calamidade pública.
Demonstramos que ele estava ali, junto à equipe da Assistência Social, auxiliando na logística por ter conhecimento da localidade, o que é conduta louvável de um agente público em emergência, e não um abuso de poder. A sentença de improcedência é o reconhecimento da técnica defensiva e da verdade dos fatos”.
O Magistrado reconheceu que a distribuição de bens em contexto de calamidade pública afasta a ilicitude objetiva do ato. A fragilidade da prova, marcada pela contradição do único relato de suposto pedido de voto, que foi colhido informalmente e retratado em juízo, e o depoimento do próprio autor da denúncia, que admitiu a motivação política, foram fatores decisivos para a ausência do juízo de certeza necessário à cassação.
Com a decisão de improcedência e a não aplicação das sanções de cassação do diploma e inelegibilidade, o vereador Rosimar Menezes de Castro continua exercendo normalmente suas funções como vereador eleito em Epitaciolândia.
Feminicídio em Feijó: homem mata a esposa com tiro de espingarda após bebedeira e é preso em flagrante
Uma tragédia familiar abalou o município de Feijó, no interior do Acre, na noite deste domingo (19). Uma discussão entre um casal terminou em feminicídio, quando Elizete de Amorim Malveira, de 39 anos, foi morta com um tiro de espingarda calibre .20, disparado pelo próprio marido, Elizangelo Souza da Silva, também de 39 anos.
De acordo com informações da Polícia Militar, o crime ocorreu no bairro Invasão do Aeroporto, após um dia de consumo de bebidas alcoólicas entre amigos. O casal estava reunido com Francisco Weverton, de 36 anos, e Nayara dos Santos, de 27 anos, quando uma discussão acalorada teve início.
Durante o desentendimento, Elizangelo se armou com uma espingarda e ameaçou matar a esposa. Nayara tentou intervir, mas foi ameaçada de morte e, com medo, deixou o local. Minutos depois, ouviu o disparo e, ao retornar, encontrou Elizete caída no chão, gravemente ferida.
O autor fugiu em uma motocicleta Honda Bros, levando Francisco com ele. Quando os policiais chegaram, encontraram a vítima ainda com vida, atingida no abdômen. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas, devido à falta de ambulâncias disponíveis, o Corpo de Bombeiros prestou os socorros. Mesmo com o esforço da equipe, Elizete não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar ao hospital.
A Polícia Civil foi acionada para realizar os procedimentos de perícia e remoção do corpo. Durante as buscas, os policiais localizaram Francisco próximo à sua residência, junto à motocicleta usada na fuga. Ele confirmou o ocorrido, mas não soube informar o paradeiro do autor. O homem apresentava sinais de embriaguez e foi levado à delegacia após se recusar a fazer o teste do bafômetro.
Após intensas diligências, Elizangelo Souza da Silva foi preso em flagrante enquanto tentava fugir em um carro de aplicativo. Com ele, os policiais encontraram drogas e munições. O acusado foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Feijó, onde permanece à disposição da Justiça.
O caso é investigado como feminicídio, crime previsto no artigo 121, §2º, inciso VI, do Código Penal Brasileiro.
Estrada do Pacífico: Acre corre risco de isolamento do Pacífico durante o inverno amazônico
Durante um evento promovido pela Associação dos Municípios do Acre (Amac), nesta sexta-feira (17), prefeitos e autoridades puderam constatar a grave situação da BR-317, conhecida como Estrada do Pacífico. A rodovia, que liga Brasiléia a Assis Brasil, é considerada um dos principais corredores de integração entre o Brasil, o Peru e países da Ásia, mas enfrenta graves problemas estruturais.
Dos 110 quilômetros de extensão entre os dois municípios, cerca de 40 km apresentam trechos críticos, exigindo atenção redobrada de motoristas, taxistas e caminhoneiros que utilizam a via diariamente. O cenário preocupa, sobretudo, empresas bolivianas e peruanas que dependem da estrada para exportar produtos ao Brasil, além da empresa Trans Acreana, que faz a maior viagem de ônibus do mundo, ligando o Brasil ao Peru (São Paulo/Lima), que utiliza a Estrada do Pacífico.
Apesar das promessas de fortalecimento das relações comerciais entre o Brasil e o Peru por meio do Acre, a falta de investimentos federais em infraestrutura tem sido um obstáculo ao desenvolvimento regional. Segundo relatos, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) atua de forma limitada, com recursos escassos, realizando apenas serviços pontuais de tapa-buracos e manutenção emergencial.
Com a aproximação do inverno amazônico, período de intensas chuvas, moradores e motoristas temem o isolamento da região e o encarecimento de produtos essenciais, como alimentos e combustíveis. O trecho, que antes podia ser percorrido em cerca de uma hora, agora demanda quase o dobro do tempo devido às más condições de tráfego.
A reportagem tentou contato com representantes do Dnit e da empresa responsável pelas obras na rodovia, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto para esclarecimentos.
PREFEITURA DE ASSIS BRASIL – AVISO REABERTURA DE LICITAÇÃO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA DE ASSIS BRASIL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP No 009/2025
Objeto: contratação de empresa destinada a executar o fornecimento de lanches, refeições tipo ́’Coofee Breack’, Café da manhã lanches, refeições tipo “self-service” e refeições prontas em embalagem térmica visando atender as demandas da
Secretaria Municipal de Administração.
Origem: Secretaria Municipal de Administração.
Data de Reabertura: 30/10/2025 às 09:00hrs.
Retirada do Edital: 17/10/2025 à 30/10/2025 – Horário: de Segunda a Sexta Feira das 07:00 às 13:00 hora. Através do e-mail: [email protected] no site do TCE: Https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/ ou no site da Prefeitura Municipal: Https://www.assisbrasil.ac.gov.br/licitacoes
Assis Brasil-AC, 16 de outubro de 2025.
Willian Azevedo Bandeira
Pregoeiro da CPL/PMAB
