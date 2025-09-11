Acre
Vereador de Epitaciolândia busca investimentos para agricultura familiar em reunião com secretário estadual
Rosimar do Rubicon (Republicanos) reforçou pedidos de apoio a pequenos produtores durante encontro com o secretário de Agricultura, José Luís Schafer; agenda no Alto Acre está prevista para o segundo semestre
O vereador Rosimar do Rubicon (Republicanos) reuniu-se nesta semana com o secretário estadual de Agricultura, José Luís Schafer (Luís Tchê), para discutir investimentos em Epitaciolândia. Durante o encontro na SEAGRI, o parlamentar solicitou o apoio do governo para ações de destoca (remoção de tocos) durante o verão amazônico, demandada por pequenos agricultores do município.
O secretário adiantou que o estado planeja aplicar mais de R$ 100 milhões em projetos para a agricultura acreana ainda no segundo semestre, com foco em mecanização, financiamento e assistência técnica. Schafer confirmou agenda na regional do Alto Acre e deixou em aberto uma visita específica a produtores familiares de Epitaciolândia, embora sem data definida.
A reunião destacou a necessidade de aproveitar o período seco para preparar o solo, otimizando a produtividade de culturas como mandioca, milho, frutíferas entre outras. Rosimar do Rubicon enfatizou a urgência do apoio:
“É no verão que os agricultores precisam de máquinas e recursos para destocar e plantar com eficiência”. O valor exato dos investimentos para Epitaciolândia depende de análises técnicas.
A reunião com o vereador Rosimar do Rubicon (Republicanos), o secretário Luís Tchê, destacou o crescimento do cultivo de café no Acre como exemplo dos avanços do setor primário no estado.
Durante o encontro na SEAGRI, Schafer reforçou que a cafeicultura tem se tornado uma atividade economicamente viável para produtores acreanos, com aumento de produtividade e qualidade dos grãos.
“Temos investido em tecnologia e assistência rural para transformar o café em uma alternativa real de renda para as famílias do interior”, afirmou Schafer, citando projetos em municípios como Capixaba, Plácido de Castro e Epitaciolândia.
O café deu um impulso significativo à agricultura acreana em 2024. Com produção de 3.079 toneladas, a receita gerada pela commodity atingiu R$ 44,9 milhões, um aumento de 59,9% em relação ao ano anterior, impulsionada tanto pelo crescimento da produção quanto pela elevação do preço médio pago aos produtores, que subiu de R$ 9.838 para R$ 14.590 por tonelada. As informações são de levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O desempenho do café coloca o Acre entre os destaques nacionais, especialmente em meio a quedas observadas em outros setores agrícolas. Os municípios de Acrelândia, Mâncio Lima, Brasiléia, Cruzeiro do Sul e Sena Madureira concentram a maior parte da produção e devem ver novos aumentos nos próximos anos à medida que áreas plantadas em fase de crescimento entram em plena produção.
A alta no valor da produção do café contribuiu para que o Acre registrasse R$ 838,5 milhões no total da produção agrícola estadual, crescimento de 13,5% frente ao ano anterior, enquanto o Brasil viu retração de 3,9%.
O levantamento integra a Pesquisa Produção Agrícola Municipal (PAM) 2024, do IBGE, que detalha dados de produção e valor de 64 produtos em todo o país, oferecendo um panorama estratégico para planejamento do setor agrícola no Estado.
Veja vídeo reportagem:
Governo do Acre publica lista de nomeações de novos servidores do Iapen
O Governo do Acre publicou nesta quinta-feira, 11, em edição extra no Diário Oficial do Estado (DOE), a nomeação de 183 aprovados no concurso público do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen).
O Decreto nº 11.290-P oficializa a convocação de candidatos aprovados para o cargo de agente de polícia penal, tanto no quadro feminino quanto no masculino. Entre os nomeados, estão também pessoas com deficiência (PCDs), que conquistaram vagas de acordo com a reserva prevista em lei.
Já o Decreto nº 11.291-P trata da nomeação de aprovados para os cargos de técnico administrativo e operacional, assistente social e especialista em execução penal, distribuídos pelas regionais do Baixo Acre, Juruá, Purus, Tarauacá e Envira.
Conforme o ato governamental, todos os convocados terão prazo de até 30 dias para apresentar a documentação exigida e assinar o termo de posse.
Gladson Cameli anuncia contratação de 183 novos servidores para o Iapen
O governador do Acre, Gladson Cameli (Progressistas), anunciou nesta quinta-feira, 11, a contratação de 183 novos servidores aprovados no último concurso do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen). A publicação com os nomes será feita nas próximas horas no Diário Oficial do Estado (DOE).
Em vídeo divulgado nas redes sociais, Cameli destacou que a medida faz parte do compromisso do governo em fortalecer os serviços públicos e cuidar da população. A contratação visa reforçar o quadro de profissionais do Iapen, ampliando a capacidade de atendimento e segurança do sistema penitenciário estadual.
“Estamos trabalhando para cumprir todos os compromissos que fizemos. Se Deus quiser, em breve, teremos outras boas notícias. É o governo do Acre trabalhando para cuidar das pessoas”, afirmou.
Rio Branco sedia I Semana Cultural Andina em setembro para fortalecer integração com Bolívia e Peru
Evento no Lago do Amor, de 12 a 14 de setembro, celebra arte, culinária e tradições andinas; iniciativa partiu de lei proposta pelo deputado Luiz Gonzaga e sancionada pelo governador Gladson Cameli
A capital acreana receberá a primeira edição da Semana Cultural Andina entre os dias 12 e 14 de setembro, no Lago do Amor (Avenida Dias Martins). O evento, criado por lei proposta pelo deputado Luiz Gonzaga (PSDB) e sancionada pelo governador Gladson Cameli (PP), aims fortalecer a integração socioeconômica e cultural do Acre com a Bolívia e o Peru, celebrando a música, a gastronomia e as tradições dos povos andinos.
Em discurso, o deputado Luiz Gonzaga destacou a importância da iniciativa:
“A Aleac e o governo do Acre têm objetivo comum ao estreitar os laços culturais e comerciais com nossos vizinhos. A Semana Cultural Andina vai trazer oportunidades de negócios para nossos empresários e produtores”.
A programação incluirá exposições de arte, apresentações musicais, feira de gastronomia típica e debates sobre cooperação fronteiriça. O evento é visto como uma estratégia para ampliar o intercâmbio comercial e turístico na região trinacional, aproveitando a posição geográfica do Acre como porta de entrada para os países andinos.
