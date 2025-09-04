Vereador de Epitaciolândia alerta para colapso no acesso a dinheiro e serviços financeiros em Epitaciolândia

Mesmo já campeã, seleção master brasileira recebe Peru e Bolívia no estádio José Guiomar em evento que reforça a integração trinacional na fronteira. Cerimônia ocorre na quarta-feira (4)

O município de Brasiléia transforma as comemorações da Semana da Pátria em um evento de integração internacional ao sediar a fase final da Copa Bolpebra 2025 na próxima quarta-feira (4), no Estádio José Guiomar dos Santos.

A cerimônia de encerramento do torneio trinacional ocorre mesmo com a seleção master de Brasiléia já garantida como campeã Master 2025, após vencer as duas primeiras fases realizadas em Porto Maldonado (Perú), e Cobija (Pando/Bolívia), onde conquistou o título em agosto durante as comemorações do bicentenário boliviano.

O torneio, que completa mais de 40 anos de história, reúne as delegações de Brasiléia (Acre/Brasil), Puerto Maldonado (Peru) e Cobija (Pando/Bolívia) em uma celebração que vai além do aspecto esportivo.

O prefeito Carlinhos do Pelado e o gerente de esportes Clebson Venâncio coordenam os últimos detalhes para receber o evento, que simboliza a forte integração entre os três países na região de fronteira.

Em entrevista, Clebson Venâncio destacou a importância diplomática e cultural da competição: “A Copa Bolpebra é mais que um torneio esportivo; é uma ferramenta de integração que fortalece os laços de amizade entre nossos povos e promove o intercâmbio cultural na fronteira”.

Já o prefeito de Brasiléia Carlinhos do Pelado, ressaltou que: “A COPA BOLPEBRA é mais do que uma competição esportiva. É um símbolo da irmandade entre Bolívia, Peru e Brasil. Celebramos nossa independência com orgulho e com os nossos vizinhos e amigos ao nosso lado”, disse o prefeito de Brasiléia.

O evento mantém viva uma tradição que se consolidou como um dos principais símbolos de união entre Brasil, Bolívia e Peru.

A Copa BOLPEBRA, que reúne atletas das três nações vizinhas, é considerada uma ferramenta diplomática e cultural esportiva de integração entre os países desde tríplice fronteira, promovendo o intercâmbio esportivo e fortalecendo os laços de amizade entre os povos da Amazonia ocidental.

