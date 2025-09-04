Acre
Vereador de Epitaciolândia alerta para colapso no acesso a dinheiro e serviços financeiros em Epitaciolândia
Rosimar do Rubicom (Republicanos) relata que fechamento da lotérica única e caixas eletrônicos vazios do BB prejudicam população, em entrevista ao final de sessão da Câmara
O vereador Rosimar do Rubicom (Republicanos) alertou, em entrevista ao jornal oaltacre.com na última segunda-feira (1º), para a grave crise de abastecimento de dinheiro vivo e a falta de serviços financeiros básicos no município de Epitaciolândia. O parlamentar afirmou que a situação tem sido uma de suas principais preocupações e a levou ao conhecimento do plenário da Câmara.
De acordo com o vereador, os caixas eletrônicos do Banco do Brasil na cidade frequentemente ficam sem dinheiro, e a única lotérica do município encontra-se fechada. Essa combinação de fatores priva a população de acesso a serviços essenciais, como saques, pagamentos e recebimentos de benefícios sociais, gerando transtornos à rotina dos moradores.
O parlamentar destacou que a situação exige urgência na busca por soluções junto às instituições financeiras responsáveis.
Veja vídeo com vereador Rosimar:
Brasiléia sedia dia 4 fase final da Copa Bolpebra 2025 em meio às comemorações do 7 de Setembro
Mesmo já campeã, seleção master brasileira recebe Peru e Bolívia no estádio José Guiomar em evento que reforça a integração trinacional na fronteira. Cerimônia ocorre na quarta-feira (4)
O município de Brasiléia transforma as comemorações da Semana da Pátria em um evento de integração internacional ao sediar a fase final da Copa Bolpebra 2025 na próxima quarta-feira (4), no Estádio José Guiomar dos Santos.
A cerimônia de encerramento do torneio trinacional ocorre mesmo com a seleção master de Brasiléia já garantida como campeã Master 2025, após vencer as duas primeiras fases realizadas em Porto Maldonado (Perú), e Cobija (Pando/Bolívia), onde conquistou o título em agosto durante as comemorações do bicentenário boliviano.
O torneio, que completa mais de 40 anos de história, reúne as delegações de Brasiléia (Acre/Brasil), Puerto Maldonado (Peru) e Cobija (Pando/Bolívia) em uma celebração que vai além do aspecto esportivo.
O prefeito Carlinhos do Pelado e o gerente de esportes Clebson Venâncio coordenam os últimos detalhes para receber o evento, que simboliza a forte integração entre os três países na região de fronteira.
Em entrevista, Clebson Venâncio destacou a importância diplomática e cultural da competição: “A Copa Bolpebra é mais que um torneio esportivo; é uma ferramenta de integração que fortalece os laços de amizade entre nossos povos e promove o intercâmbio cultural na fronteira”.
Já o prefeito de Brasiléia Carlinhos do Pelado, ressaltou que: “A COPA BOLPEBRA é mais do que uma competição esportiva. É um símbolo da irmandade entre Bolívia, Peru e Brasil. Celebramos nossa independência com orgulho e com os nossos vizinhos e amigos ao nosso lado”, disse o prefeito de Brasiléia.
O evento mantém viva uma tradição que se consolidou como um dos principais símbolos de união entre Brasil, Bolívia e Peru.
A Copa BOLPEBRA, que reúne atletas das três nações vizinhas, é considerada uma ferramenta diplomática e cultural esportiva de integração entre os países desde tríplice fronteira, promovendo o intercâmbio esportivo e fortalecendo os laços de amizade entre os povos da Amazonia ocidental.
Seca isola Jordão (AC) e provoca falta de gás de cozinha, com botija de R$ 230
Município, um dos mais remotos do estado, depende de barcos e aviões para receber mercadorias; além do preço alto, população enfrenta desabastecimento total
A intensa seca que castiga o município de Jordão, um dos mais isolados do Acre, provocou uma crise no abastecimento de gás de cozinha. Com o transporte dependente exclusivamente de barcos ou aviões, a estiagem interrompeu o fluxo normal de mercadorias, causando desabastecimento e inflacionando o preço do produto.
Atualmente, o botijão de 13 kg – amplamente utilizado – chega a custar R$ 230, segundo relatos de empresários locais. Antes do período de estiagem, o mesmo produto era comercializado em torno de R$ 175. A população não só enfrenta o aumento exorbitante, como também períodos em que o gás simplesmente some do mercado.
O cenário expõe a vulnerabilidade logística do município, onde a seca não apenas dificulta o transporte, mas impacta diretamente o custo de vida e a rotina dos moradores.
Servidores da Educação do Acre fazem paralisação nesta quinta-feira (4)
Servidores da rede estadual de educação do Acre realizam uma paralisação nesta quinta-feira (4) para cobrar do governo do estado a retomada de 10% dos valores de referência de seus salários. A mobilização, organizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac), tenta mobilizar profissionais em frente ao novo prédio da Secretaria de Estado de Educação, no Palácio do Comércio II, em Rio Branco, para deliberação. Até o momento, não há informações de que escolas tenham interrompido totalmente suas atividades.
Em um vídeo divulgado nas redes sociais, a presidente do Sinteac, Rosana Nascimento, convocou os servidores a participarem do movimento. “Vamos cobrar uma postura desse governo de devolver nossos 10%. Vamos ter coragem de entrar nessa luta e não ficar assistindo esse governo nos enganando e nos enrolando”, declarou, incentivando a categoria a se unir na reivindicação.
Em nota oficial, o secretário de Educação do Acre, Aberson Carvalho, informou que o governo se reuniu com representantes da categoria na terça-feira (3) para discutir as demandas. Segundo ele, a retomada dos 10% da tabela salarial está condicionada à publicação do Relatório de Gestão Fiscal da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), prevista para 30 de setembro.
A Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) destacou os esforços do governo nos últimos anos para valorizar os profissionais da educação. Entre as ações, estão a entrega de notebooks individuais a professores, com investimento de R$ 25 milhões pelo programa Educação Conectada, o pagamento de mais de R$ 200 milhões em abonos salariais em 2021 e 2022, reajustes salariais de 33,25% em 2022 e 14,95% em 2023, além de um reajuste geral de 20,32% para todos os servidores. O governo também mencionou a contratação de mais de 900 professores efetivos, zerando o cadastro de reserva do concurso de 2018, e a implementação de um auxílio-alimentação de R$ 420 desde 2022.
Outro ponto destacado foi a realização do maior concurso da história da educação acreana, com três mil vagas para professores e pessoal de apoio, cuja convocação está prevista para começar em 2026. A SEE reforçou que o salário inicial da categoria está 15% acima do piso nacional, evidenciando o compromisso com a valorização profissional.
O governo afirmou que mantém um diálogo “responsável e transparente” com a categoria, mas a paralisação reflete a insatisfação dos servidores com o atraso na recomposição salarial. A expectativa agora é pela publicação do relatório fiscal no final de setembro, que pode definir os rumos da negociação. Enquanto isso, os trabalhadores prometem manter a pressão para garantir a retomada de seus direitos.
