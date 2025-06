Vereador de Brasiléia questiona ataques pessoais reacende debate sobre ética no serviço público

O presidente do Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre), José Bestene, acompanhado de sua equipe técnica, esteve no município de Xapuri para acompanhar de perto os trabalhos de montagem da nova Estação de Tratamento de Água (ETA), que está sendo instalada com todo o cuidado técnico necessário para garantir eficiência e qualidade no abastecimento.

A estrutura metálica convencional, do tipo aberta em aço patinável, terá capacidade para tratar 30 litros de água por segundo. A obra está sendo executada pelo Saneacre com um investimento de R$ 1.029.451,24, oriundos do Termo de Compromisso nº 005/2014, firmado junto à Fundação Nacional de Saúde (Funasa), com contrapartida do Governo do Estado.

Com a nova ETA, o município terá um aumento significativo na produção de água tratada, garantindo mais segurança e qualidade para a população. Segundo o presidente José Bestene, essa é apenas a primeira etapa de um conjunto de ações previstas para Xapuri.

“Estamos trabalhando com seriedade e compromisso, seguindo orientações do governador Gladson Cameli que é garantir que toda a população do Estado receba água tratada regularmente”, destacou José Bestene.

A nova estrutura representa o início de uma série de investimentos já previstos para o município. Entre as próximas ações estão melhorias na infraestrutura do sistema de abastecimento, além da construção de um reservatório, com recursos próprios do Estado e do BNDES. A meta do governo é ampliar a cobertura e a eficiência do fornecimento de água, assegurando dignidade e saúde para os moradores de Xapuri.

