Vereador cobra prestação de contas sobre obra de R$ 4,7 milhões em Epitaciolândia

Cleomar Portela (PP) protocola requerimento de informações ao prefeito Sérgio Lopes sobre convênio federal para pavimentação nos bairros Satel e Fontenele. Outros três parlamentares apoiam a iniciativa

O vereador Cleomar Portela Eduino (PP) protocolou na última segunda-feira (26) um requerimento de informações na Câmara Municipal de Epitaciolândia direcionado ao prefeito Sérgio Lopes de Souza (PL). O documento solicita detalhes sobre a execução do convênio nº 923163/2021, no valor de R$ 4.750.757,53, destinado a obras de pavimentação e drenagem nos bairros Satel e Fontenele.

O intuito do pedido, conforme justificativa do parlamentar, é dar transparência e acompanhar o andamento das obras previstas, garantindo que os serviços sejam executados dentro do prazo estabelecido e conforme as metas do convênio.

O Requerimento de Informação nº 009/2025 recebeu ainda o apoio dos vereadores Altamiro Bispo (PDT), Aldemir Sales (PP) e Marizete Matias (PP), que também assinaram o documento, destacando a relevância da obra para a comunidade. A Prefeitura Municipal tem agora um prazo legal para responder oficialmente aos questionamentos.

