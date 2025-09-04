Brasil
Vereador cobra prestação de contas sobre obra de R$ 4,7 milhões em Epitaciolândia
Cleomar Portela (PP) protocola requerimento de informações ao prefeito Sérgio Lopes sobre convênio federal para pavimentação nos bairros Satel e Fontenele. Outros três parlamentares apoiam a iniciativa
O vereador Cleomar Portela Eduino (PP) protocolou na última segunda-feira (26) um requerimento de informações na Câmara Municipal de Epitaciolândia direcionado ao prefeito Sérgio Lopes de Souza (PL). O documento solicita detalhes sobre a execução do convênio nº 923163/2021, no valor de R$ 4.750.757,53, destinado a obras de pavimentação e drenagem nos bairros Satel e Fontenele.
O intuito do pedido, conforme justificativa do parlamentar, é dar transparência e acompanhar o andamento das obras previstas, garantindo que os serviços sejam executados dentro do prazo estabelecido e conforme as metas do convênio.
O Requerimento de Informação nº 009/2025 recebeu ainda o apoio dos vereadores Altamiro Bispo (PDT), Aldemir Sales (PP) e Marizete Matias (PP), que também assinaram o documento, destacando a relevância da obra para a comunidade. A Prefeitura Municipal tem agora um prazo legal para responder oficialmente aos questionamentos.
Caminhonete tomba na Praia do Amarilho em Sena Madureira durante início de chuva
Prefeitura e populares auxiliaram na retirada do veículo; ninguém ficou ferido
Uma caminhonete tombou na tarde desta quinta-feira (4) na Praia do Amarilho, em Sena Madureira, no momento em que começava a chover na região. Apesar do susto, não houve registro de feridos.
Após o acidente, uma equipe da Prefeitura foi acionada e, com o apoio de moradores que passavam pelo local, realizou os procedimentos para desvirar o veículo.
Segundo moradores, a chuva que atingiu alguns pontos da cidade exigiu mais cautela dos motoristas no trânsito, especialmente em áreas de tráfego próximo ao rio.
Anvisa proíbe anel que permite medir glicose sem picada de agulha
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu o uso de alguns medidores de glicose sem o uso de agulha. Os produtos prometem, sem nenhuma base científica, medir os níveis de glicose, de oxigênio e atividade cardíaca por meio de um anel, sem precisar furar o dedo para retirar o sangue.
A medida proíbe a comercialização, distribuição, fabricação, importação, manipulação, propaganda e o uso dos seguintes produtos: Anel para Acupressão Glucomax; Glicomax, Glucomax e Glucomax Pro.
De acordo com a Anvisa, nenhum dos produtos tem eficácia comprovada e nem registro sanitário na agência. Eles estão sendo anunciados e colocados à venda em diversos sites de compras online e nas redes sociais como Instagram, Facebook e Tik Tok. Além disso, os anúncios utilizam imagens de pessoas famosas para enganar os consumidores.
Produtos sem registro ou regularização não oferecem garantia de qualidade, segurança e eficácia, representando sérios riscos à saúde e por isso não devem ser utilizados. Denúncias sobre produtos irregulares devem ser feitas à Anvisa, por meio da Ouvidoria ou pela Central de Atendimento (0800 642 9782).
Incêndio que consumiu balsa com 10 mil litros de combustível em Porto Walter causa prejuízo de R$ 100 mil
Embarcação de um proprietário de posto pegou fogo em Porto Walter; não houve vítimas, mas carga e equipamentos foram perdidos. Causas são investigadas
Uma balsa carregada com 10 mil litros de combustível foi destruída por um incêndio na tarde de quarta-feira (3), em Porto Walter, no interior do Acre. O proprietário, José Carlos Azevedo, que é dono de um posto de combustíveis no município, estima que o prejuízo total supere R$ 100 mil.
O montante inclui a perda integral da carga de combustível, avaliada em R$ 80 mil, além da embarcação e do motor. O produto havia sido comprado em Cruzeiro do Sul para abastecer o posto do empresário, onde a gasolina era vendida a R$ 9,85 o litro e o diesel a R$ 9,90 – valores altos devido à complexa logística de abastecimento da região.
Apesar da dimensão do sinistro, não houve vítimas. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e estão sob investigação.
