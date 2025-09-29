Cotidiano
Vereador Cleomar Portela visita ramais e cobra melhorias em estradas de comunidades rurais de Epitaciolândia
Parlamentar esteve nos ramais São Sebastião e Fortaleza e destacou condições precárias de acesso; durante visita, participou da abertura de campeonato de futebol local
O vereador Cleomar Portela (PP) percorreu, durante o final de semana, os ramais São Sebastião e Fortaleza, zona rural do município de Epitaciolândia para verificar in loco a situação das vias e ouvir as demandas das comunidades. Em sua visita, o parlamentar participou da abertura de um campeonato de futebol na residência do morador Marciano e destacou a importância do esporte como forma de integração social.
No entanto, Cleomar chamou a atenção para as precárias condições dos ramais, que dificultam o acesso das famílias à cidade e a serviços essenciais.
“É inadmissível que essas comunidades estejam praticamente esquecidas. Os ramais precisam de reparos imediatos, principalmente nos pontos críticos, para garantir o direito de ir e vir dos moradores”, afirmou.
O vereador comprometeu-se a levar as reivindicações aos órgãos competentes e a fiscalizar as ações do poder público. A situação afeta moradores de ramais que dependem de estradas em condições mínimas para transporte, escoamento de produção e acesso a saúde e educação.
Foto: assessoria do parlamentar
Comentários
Cotidiano
Governo do Acre avança em licitação para estudos ambientais do Ramal do Juazeiro que liga Santa Rosa do Purus a Manoel Urbano
Estrada de 199 km ligará Santa Rosa do Purus a Manoel Urbano; licitação está em fase de julgamento e deve ser homologada em outubro
O governo do Acre deu um passo importante para a construção do Ramal do Juazeiro, estrada de 199 km que ligará os municípios de Santa Rosa do Purus a Manoel Urbano. A licitação para contratação dos estudos ambientais e arqueológicos necessários está em fase final de julgamento e deve ser homologada na primeira quinzena de outubro, conforme anunciou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.
Do total do traçado, 60 km já tiveram o inventário florestal concluído. Os 139 km restantes passarão por levantamentos de campo, prospecção ambiental e estudos preliminares.
“Esse investimento garante que o Ramal do Juazeiro avance respeitando as normas ambientais e preservando os recursos naturais e culturais da região”, afirmou Sula.
Os recursos para esta etapa são provenientes de emendas parlamentares dos deputados Tanizío Sá, Zezinho Barbary e Eduardo Velloso. O deputado Tanizío Sá reforçou a urgência dos trabalhos: “É fundamental que os estudos ambientais avancem com celeridade, para que possamos garantir recursos e planejamento adequado para a construção da estrada”.
O traçado da estrada possui 199 km, dos quais 60 km já tiveram levantamento do inventário florestal concluído. Os 139 km restantes passarão por levantamentos de campo, prospecção ambiental e estudos preliminares, que comporão o projeto inicial.
O deputado federal Tanizío Sá reforçou a importância da etapa. “É fundamental que os estudos ambientais do Ramal do Juazeiro avancem com celeridade, para que possamos garantir recursos e planejamento adequado para a construção da estrada que ligará Santa Rosa do Purus a Manoel Urbano”, afirmou.
Além do acompanhamento do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o Deracre precisa obter documentação da Fundação Nacional do Índio (Funai) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), devido à localização do traçado estar na Floresta Nacional de Santa Rosa do Purus e próxima à Terra Indígena Kaxinawá Nova Olinda.
Com a homologação da licitação e a contratação da empresa especializada, o Deracre dará início à consulta prévia livre e informada e à fase técnica de estudos ambientais, etapas obrigatórias antes do licenciamento ambiental e da execução da obra.
Comentários
Cotidiano
Câmara de Epitaciolândia aprova projeto que transforma rua em espaço de lazer em horários específicos
Fechamento parcial da Rua Madre Paulina em horários específicos cria espaço para esportes e convivência comunitária; proposta de Altamiro Ferreira Bispo (PDT) foi aprovada pela Câmara Municipal
O vereador Altamiro Ferreira Bispo (PDT) teve aprovado pela Câmara Municipal de Epitaciolândia um projeto de lei que autoriza o fechamento parcial da Rua Madre Paulina, bairro Aeroporto em horários determinados, transformando-a em espaço exclusivo para prática de esportes, lazer e convivência comunitária.
A iniciativa tem como objetivo principal estimular hábitos saudáveis e oferecer à população um local seguro para atividades físicas, caminhadas e interação social. O fechamento será organizado em horários específicos, buscando equilibrar a utilização para lazer com a necessária fluidez do trânsito.
Entre os benefícios apontados pelo parlamentar estão a promoção da saúde, a integração social entre moradores e a valorização do espaço público. “Nosso compromisso é pensar em soluções simples, acessíveis e eficazes para melhorar a vida da população. A Rua Madre Paulina será um espaço de todos, dedicado ao bem-estar e à convivência das famílias”, afirmou Altamiro.
Objetivos da proposta
- Promoção da saúde: Incentivo à prática de atividades físicas
- Integração social: Fortalecimento de vínculos comunitários
- Valorização de espaços públicos: Uso inteligente da infraestrutura urbana
Funcionamento previsto
Fechamento em horários específicos (a definir)
Equilíbrio entre lazer comunitário e fluidez do trânsito
Espaço para caminhadas, brincadeiras e encontros sociais
Posicionamento do autor
O vereador Altamiro Bispo destacou o compromisso com soluções acessíveis:
“A Rua Madre Paulina será um espaço de todos, dedicado ao bem-estar e à convivência das famílias Epitaciolandenses”
A proposta insere-se em tendência nacional de “ruas completas” que priorizam pessoas em detrimento de veículos em certos horários, replicando experiências bem-sucedidas em outras cidades brasileiras que transformaram vias em espaços de convivência.
A proposta segue agora para sanção do Poder Executivo municipal. Caso sancionada, Epitaciolândia passará a contar com mais uma opção de lazer ao ar livre, seguindo tendência já adotada em outras cidades brasileiras.
Veja vídeo assessoria:
Ver essa foto no Instagram
Comentários
Cotidiano
Governador Gladson Cameli comenta especulações sobre vice de Mailza Assis e elogia Nicolau Júnior
Em conversa na Assembleia Legislativa, governador afirmou que deputado é “nome forte” e que “ninguém será descartado” nas negociações para 2026
Durante um café na Assembleia Legislativa do Acre nesta segunda-feira (29), o governador Gladson Cameli comentou sobre os rumores de que o presidente da Casa, deputado Nicolau Júnior, seria o candidato a vice-governador na chapa da senadora Mailza Assis nas eleições de 2026.
Cameli fez elogios públicos a Nicolau Júnior, destacando sua atuação à frente da Aleac: “Ele é um nome forte. Um nome que tem que estar sendo apreciado. Não é a primeira vez que eu digo isso. E que tem todo o direito. Qual é o político que não sonha e que não quer ser governador do Acre? Nós temos que pensar em novas lideranças”.
Sobre as negociações para sua sucessão, o governador adotou tom conciliador:
“O grupo todo vai estar na mesa sentado para que a gente possa sair unido nas eleições de 2026. Tem muita água por debaixo da ponte”.
A declaração reforça a estratégia de manter a base aliada coesa enquanto as tratativas
Você precisa fazer login para comentar.