O vereador progressista do município de Brasiléia, Joelso Pontes, apresentou um anteprojeto na Câmara Municipal de Brasiléia, onde mostra sua preocupação com os servidores da saúde que estão na linha de frente enfrentando a pandemia causada pelo covid-19.

Joelso Pontes, a exemplo do que foi aprovado pelo governo do Acre, encaminhou o documento para que a Presidência possa analisar junto com a Prefeitura, onde estará ajudando os funcionários da área de saúde como um todo, principalmente os que estão nas barreiras sanitárias e até mesmo os garis que atuam na limpeza da cidade.

Pede que o executivo possa analisar ainda nesta semana, caso aceite, já se antecipe e encaminhe à Casa e os vereadores possam votar. Caso não, seja lido na próxima Sessão e que encaminhe à Prefeitura.

No documento, Joelso pede que seja criado um adicional de 100% no âmbito do Município de insalubridade como medida excepcional e temporária de enfrentamento ao covid-19, visando a abertura de crédito adicional suplementar do Ministério da Saúde, onde o Município poderia disponibilizar uma pequena importância aos profissionais da saúde e outros que estão trabalhando no dia-dia em tempo de pandemia.

Com as justificativas apresentadas no anteprojeto, Joelso Pontes pede que a Presidência possa encaminhar em caráter de urgência ao Executivo para apreciação e providencias urgentes sobre o assunto.

