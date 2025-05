Vereador Almir Andrade propõe isenção de IPTU para famílias com filhos autistas em Brasiléia

Sob uma explosão de luzes, fogos e aplausos, Elane Larissa surgiu imponente na arena, vestida com um traje azul deslumbrante que refletia cada centelha ao seu redor. O chapéu cravejado de brilhos, os detalhes prateados e franjas reluzentes emolduravam não apenas sua beleza, mas a força de uma jovem que transformou cada cicatriz em espetáculo. Era mais do que uma entrada — era uma afirmação. Quando ela avançou com o olhar firme e o sorriso iluminado, a plateia foi ao delírio. Gritos, aplausos e emoção tomaram conta do espaço. Naquele instante, Elane não era só uma competidora — era símbolo, era estrela, era história viva no coração do rodeio de Epitaciolândia.

A festa terminou, mas deixou um brilho difícil de apagar. O encerramento do Circuito Country de Epitaciolândia 2025 foi marcado por emoção, beleza e celebração da cultura sertaneja — e uma das grandes responsáveis por esse impacto foi Elane Larissa, que se despediu da arena consagrada como Princesa do Rodeio em uma das apresentações mais memoráveis da história do evento.

Com apenas 18 anos, Elane carrega em sua trajetória uma força que vai muito além do palco. Estudante dedicada e atuante nos movimentos culturais da região, ela enfrentou obstáculos que poderiam ter silenciado seus sonhos. Passou por duas cirurgias complexas, encarando batalhas longas pela saúde — momentos duros, de dor, espera e incertezas. Mas, em vez de recuar, ela escolheu transformar cada cicatriz em combustível para seguir em frente.

Desde o início do concurso, Elane já se destacava. Seu carisma, autenticidade e sensibilidade encantaram o público nas redes sociais, onde ela valorizava a essência do country com imagens poderosas. Sua estética não era apenas bonita era viva, verdadeira, cheia de propósito.

Na grande noite da final, ela entregou mais do que uma apresentação — ofereceu uma experiência. Com toque de berrante, viola, estralo de piola e efeitos pirotécnicos, Elane arrebatou o público. Sua performance uniu espetáculo e sentimento em um tributo apaixonado à cultura sertaneja e à força interior que a trouxe até ali.

Apesar da excelência das outras candidatas, Elane estabeleceu uma conexão rara com a plateia. Duas das juradas a colocaram como favorita, mas uma terceira avaliação — com notas até cinco pontos mais baixas — tirou dela o título principal. Ainda assim, sua coroação como Princesa foi celebrada com entusiasmo e carinho coletivo. E é justamente aí que está a beleza de sua conquista.

O show dela valeu mais que um título: quem é Elane Larissa, a Princesa que encantou Epitaciolândia. Com uma história de superação, coragem e amor pela cultura local, Elane conquistou algo que não se mede em notas ou faixas: o respeito do público, a admiração da comunidade e a certeza de que sonhos são possíveis para quem acredita, mesmo diante das maiores tempestades.

O Circuito Country 2025 se despede, mas deixa em Elane Larissa um nome gravado na história. Uma jovem que venceu dificuldades, abraçou sua identidade e inspirou centenas de outros jovens a valorizarem suas raízes. Ela saiu da arena com a cabeça erguida, o coração cheio — e com a certeza de que isso é apenas o começo.

