Extra
Vereador Almir Andrade cobra solução para falhas na iluminação pública e em Brasileia
Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Brasileia realizada nesta terça-feira (28), o vereador Almir Andrade de Lima (Progressistas, que é da base do prefeito Carlinho do Pelado, utilizou seu tempo na tribuna para cobrar melhorias urgentes na iluminação pública de diversos bairros do município.
De acordo com o parlamentar, moradores têm reclamado da falta de iluminação em várias ruas, apesar de continuarem pagando a taxa de iluminação pública que aparece mensalmente nas contas de energia elétrica. A denúncia foi encaminhada ao vereador e, em atenção à demanda popular, ele levou o tema à discussão pública, durante a sessão transmitida ao vivo pelas redes sociais da Câmara e por veículos de comunicação locais.
“Estou reiterando esse pedido à Secretaria de Obras do Município, além de outras solicitações, para que nossos munícipes tenham o devido atendimento e possam circular com segurança à noite”, afirmou Almir.
O vereador destacou ainda que, segundo informações obtidas junto ao setor responsável, os equipamentos necessários para a manutenção da rede já teriam chegado, mas que a demora na execução dos reparos vem causando insatisfação e insegurança à população.
Importante lembrar que existe um requerimento antigo da ex-vereadora Alda Pacheco, que solicita a retirada da cobrança da taxa de iluminação pública nas contas de energia elétrica em locais onde o serviço não é prestado.
Os consumidores que desejarem solicitar a retirada da taxa podem procurar diretamente a Energisa ou o Setor de Cadastro da Prefeitura de Brasileia para formalizar o pedido.
A cobrança do vereador reflete uma demanda crescente da população, que pede mais eficiência na prestação do serviço e transparência na utilização dos recursos arrecadados com a taxa.
Veja vídeo
Comentários
Extra
Vice-prefeito de Epitaciolândia sofre acidente após desviar de capivara na BR-317: Prefeitura publica Nota
Gestor retornava de agenda na zona rural e está em observação no Hospital Regional de Brasiléia
O vice-prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Mesquita, sofreu um acidente de trânsito no início da noite desta segunda-feira, 27 de outubro, na BR-317, quando retornava de uma agenda oficial na zona rural do município. O incidente ocorreu por volta das 18h00, em um trecho próximo à ponte que dá acesso à cidade, a aproximadamente quatro quilômetros do centro urbano.
De acordo com informações repassadas por sua irmã, Marinete Mesquita, que é secretária municipal de Planejamento e ex-vereadora de Brasiléia, Sérgio estava exercendo interinamente o cargo de prefeito enquanto o titular, Sérgio Lopes, cumpre compromissos administrativos em Brasília.
Ainda segundo o relato, o gestor conduzia uma caminhonete quando foi surpreendido por uma capivara que cruzou repentinamente a pista. No momento do ocorrido, chovia na região, o que deixou o asfalto escorregadio. Ao tentar desviar do animal, o vice-prefeito perdeu o controle da direção, e o veículo acabou saindo da pista e capotando várias vezes até parar em um barranco às margens da rodovia.
Apesar da gravidade do acidente, Sérgio Mesquita utilizava o cinto de segurança, o que evitou ferimentos mais sérios. Ele sofreu batidas leves na cabeça e no corpo, mas não apresentou fraturas. Após a capotagem, o vice-prefeito conseguiu sair do veículo cambaleando até próximo da estrada e ter conseguido acionar amigos e o resgate, sendo localizado após buscas no meio do mato.
Equipes de resgate e amigos rapidamente e realizaram os primeiros atendimentos. Em seguida, ele foi encaminhado ao Hospital Regional Raimundo Chaar, em Brasiléia, onde passou por exames clínicos e de imagem. Conforme boletim médico preliminar, Sérgio está lúcido, consciente e em estado estável, permanecendo em observação até a conclusão de todos os exames necessários.
Pessoas próximas confirmaram que Sérgio Mesquita deve receber alta médica nas próximas horas, caso não sejam constatadas complicações adicionais.
Policiais Rodoviários Federais – PRF, foram acionados no local um relatório sobre o acidente poderá ser divulgado em até 30 dias.
NOTA DE ESCLARECIMENTO
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Assessoria de Comunicação, vem a público prestar esclarecimentos sobre o estado de saúde do vice-prefeito Sérgio Mesquita.
No início da noite desta segunda-feira, 27 de outubro, o vice-prefeito sofreu um acidente de trânsito na BR-317, quando retornava de uma agenda oficial na zona rural do município. O ocorrido se deu por volta das 18h00, em um trecho próximo à ponte que dá acesso à cidade, a cerca de quatro quilômetros do centro urbano.
De acordo com informações repassadas por sua irmã, Marinete Mesquita, secretária municipal de Planejamento, o vice-prefeito, que no momento exercia interinamente o cargo de prefeito, dirigia uma caminhonete quando foi surpreendido por uma capivara que atravessou repentinamente a pista. No instante do acidente, chovia na região, e o asfalto escorregadio contribuiu para que o veículo saísse da pista e capotasse algumas vezes até parar em um barranco às margens da rodovia.
Felizmente, Sérgio Mesquita utilizava o cinto de segurança, o que evitou ferimentos mais graves. Ele sofreu escoriações leves e pequenas batidas na cabeça e no corpo, sem apresentar fraturas. Após o acidente, conseguiu sair do veículo e pedir ajuda, sendo resgatado por amigos e equipes de socorro que prestaram os primeiros atendimentos.
O vice-prefeito foi encaminhado ao Hospital Regional Raimundo Chaar, em Brasiléia, onde passou por exames clínicos e de imagem. Segundo boletim médico preliminar, Sérgio Mesquita está lúcido, consciente e em estado estável, permanecendo em observação até a conclusão de todos os exames necessários.
A Prefeitura de Epitaciolândia agradece as manifestações de apoio e solidariedade recebidas e reforça o compromisso de manter a população informada sobre o estado de saúde do vice-prefeito.
Assessoria de Comunicação
Prefeitura de Epitaciolândia
27 de outubro de 2025
Comentários
Extra
Helicóptero com ferido de Assis Brasil muda rota por mau tempo e transferência segue por ambulância
Donival Martins, baleado nas costas, foi levado até Brasiléia e seguirá de UTA para Rio Branco
O helicóptero que transportava Donival Martins Gomes, de 21 anos, ferido a tiros nas costas durante a madrugada deste domingo (26) em Assis Brasil, precisou mudar de rota devido ao mau tempo. A aeronave, modelo Esquilo, que tinha como destino final Rio Branco, pousou de forma preventiva na cidade de Brasiléia, onde o paciente foi transferido para uma Unidade de Transporte Avançado (UTA) que seguirá viagem por via terrestre até a capital.
Donival havia sido baleado enquanto voltava para casa no Bairro Bela Vista, após ser chamado por um conhecido para ir a um bar. No retorno, foi surpreendido por um atirador, que o atingiu nas costas e fugiu em seguida.
Socorrido por populares, o jovem foi levado à UPA de Assis Brasil, onde seu estado de saúde foi considerado delicado. O ferimento teria atingido um dos pulmões, o que motivou o pedido de remoção aérea.
Por volta do meio-dia, o helicóptero pousou na tríplice fronteira para fazer o resgate, mas as condições climáticas adversas impediram o prosseguimento direto para Rio Branco. A aeronave pousou no Hospital Raimundo Chaar, em Brasiléia, e a transferência foi retomada por ambulância, com acompanhamento médico.
A Polícia Civil investiga o caso, que pode estar relacionado a acerto de contas entre grupos criminosos que atuam na região de fronteira.
Vídeo:
Comentários
Extra
Jovem é vítima de emboscada a tiros na madrugada em Assis Brasil
Rapaz de 21 anos foi baleado nas costas e transferido de helicóptero para Rio Branco; polícia investiga possível acerto de contas
Um jovem identificado como Donival Martins Gomes, de 21 anos, foi vítima de uma emboscada a tiros na madrugada deste domingo (26), em Assis Brasil, município localizado na tríplice fronteira do Acre.
De acordo com informações iniciais, Donival teria sido chamado por um conhecido para sair de casa e ir até um bar. No retorno, ao caminhar por uma rua do bairro Bela Vista, foi surpreendido por um disparo que o atingiu nas costas. O autor fugiu logo após o ataque.
Gravemente ferido, o jovem foi socorrido e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, onde teve o estado de saúde considerado delicado. O projétil teria atingido um dos pulmões, o que motivou a transferência para Rio Branco.
Após avaliação médica, foi solicitado apoio aéreo, e um helicóptero pousou em Assis Brasil por volta do meio-dia para realizar o transporte. Às 13h50, Donival foi estabilizado, embarcado e levado à capital acreana, onde deverá passar por cirurgia.
A Polícia Civil investiga o caso e trabalha com a hipótese de que o crime tenha relação com acertos de contas envolvendo grupos criminosos. Na última sexta-feira (24), uma operação policial na cidade resultou na prisão de seis pessoas suspeitas de integrar facções, incluindo um dos líderes locais, cuja prisão preventiva foi mantida pela Justiça.
Você precisa fazer login para comentar.