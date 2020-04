Em um ato simples ocorrido na cidade de Epitaciolândia durante a manhã desta quarta-feira, dia 01, o vereador eleito pelo PT do município, Aldemir Sales, pediu desfiliação e se filiou ao partido Solidariedade.

A saída do vereador Aldemir do PT do município de Epitaciolândia, é mais duro golpe contra os projetos do Partido que está trabalhando em mais uma campanha majoritária, após lançar o nome da atual presidente da sigla, Neide Lopes.

Com a filiação do vereador, foi anunciado pelo presidente do Solidariedade no Acre, Israel Milani, que Aldemir Sales é pré-candidato a prefeito na próxima eleição. O lançamento oficial será defino em breve onde pretende realizar uma grande festa com a presença de filiados, convidados e simpatizantes.

A solenidade contou com a presença do secretário de Estado do Meio Ambiente, Israel Milani, do presidente do IMAC, André Hassem, do representante do partido no município, o empresário José Ivonaldo “Pui”.

Com essa pré-candidatura, se soma a oito candidatos pelo município que tem pouco mais de 11 mil votantes, se concretizar a permanência dos partidos PT, PSL, PP, PSD, MDB, PSDB, PROS e agora o Solidariedade (SDD), é importante lembrar que Tião Flores está no mandato, poderá ter sua reeleição como favorita no pleito.

Comentários