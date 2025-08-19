Vereador Aiache classifica fala de superintendente como irresponsável e cobra providências

Na ocasião, o parlamentar reafirmou a importância de se respeitar a instituição e cobrou que o superintendente se afaste do cargo enquanto as investigações seguem. “Se não deve nada, não há por que temer. Afastar-se do cargo é uma forma de colaborar com o processo e preservar o próprio Executivo”, afirmou.

Aiache também informou que um requerimento de afastamento de Clendes Villas Boas já foi protocolado na presidência da Câmara, e que a Comissão da Mulher do Legislativo Municipal já entregou documentos ao Ministério Público, que deu início às apurações. “A Câmara agiu. A Comissão da Mulher está acompanhando de perto. As mulheres que denunciaram foram ouvidas. Agora esperamos que tudo seja esclarecido com responsabilidade”, acrescentou Ayache.

O vereador destacou que, embora a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) seja um instrumento legítimo da minoria, a condução do Ministério Público tem a confiança do parlamento e poderá garantir imparcialidade e celeridade.

Por fim, o vereador ressaltou a importância de o Executivo avaliar com seriedade o impacto institucional da fala do superintendente, destacando que a responsabilidade recai não apenas sobre quem declara, mas também sobre quem confia a esse gestor funções estratégicas.

“Essa acusação atinge todos os vereadores, de situação e oposição. O prefeito também precisa observar os limites que foram ultrapassados por seus indicados”, concluiu.