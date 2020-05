Conforme foi noticiado pelo pesquisador David Friale no meio da semana, a regional do Alto Acre, principalmente as cidades de Brasiléia e Epitaciolândia que são vizinha da capital de Pando/Bolívia, sentiriam mais a chegada do frio.

Durante a manhã deste sábado, dia 23, fortes ventos e tempo nublado, venceram o sol com rajadas que teriam chegado q quase 70km/h. Forte o suficiente para derrubar uma grande árvore no centro da cidade boliviana.

O incidente não registrou feridos, mas teria afetado parte da rede de telefonia e elétrica na avenida central da cidade. Segundo foi informado pelo jornalista Hugo Mopi em sua página pessoal, uma especialista conta que durante o dia, as rajadas de vento se manteriam entre 35 e 45 km/h.

