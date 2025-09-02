Vento derruba árvore e mata parte de rebanho em fazenda no interior do Acre

Um acidente incomum ocorrido na tarde desta segunda-feira (1º) resultou na morte de várias cabeças de gado em uma fazenda no Ramal da Copaíba, zona rural do município de Bujari, no interior do Acre.

Imagens que circulam em grupos de WhatsApp mostram a cena impressionante dos animais mortos após a queda de uma árvore de grande porte, derrubada pela força do vento. Moradores relataram que rajadas intensas atingiram a região nos últimos dias, culminando na tragédia.

De acordo com informações, os bois atingidos morreram na hora. Para evitar desperdício, o proprietário da fazenda contou com a ajuda de vizinhos no aproveitamento da carne.

Apesar do prejuízo, não houve registro de feridos entre moradores ou trabalhadores da propriedade. O caso reforça o alerta sobre os riscos das fortes ventanias que vêm sendo registradas em municípios acreanos, sobretudo em áreas rurais, onde árvores de grande porte oferecem perigo tanto para animais quanto para pessoas.