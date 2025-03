Venezuelanos e colombianos vivem em situação de rua na Praça do Juventus

O mês de abril de 2025 começa com a chegada da primeira onda de frio polar ao Acre, prometendo temperaturas mais baixas, embora de forma moderada e breve. Segundo o pesquisador meteorológico Davi Friale, em informações disponíveis no site O Tempo Aqui, a previsão é de que a temperatura diminua durante a madrugada de quarta-feira (2), com mínimas entre 18ºC e 21ºC nessas regiões.

A partir desta terça-feira, 1º de abril, o dia começa quente, mas à tarde, ventos vindos do sudeste começam a soprar, com rajadas moderadas de 30 a 45 km/h. O ápice da onda polar será o dia 2 de abril, quando a sensação térmica ficará abaixo de 22ºC. Os ventos e as nuvens carregadas farão com que as temperaturas máximas durante o dia não ultrapassem os 25ºC, proporcionando um clima mais fresco.

Esse fenômeno marcará a chegada do frio polar, que promete impactar principalmente as cidades de Rio Branco e Brasileia. Porém, não terá grande impacto nas regiões de Tarauacá e Cruzeiro do Sul, onde o fenômeno será quase imperceptível.

Existe a probabilidade da temperatura intensificar-se novamente na sexta-feira (4), quando outra massa de ar polar se aproximará, trazendo ventos fortes. Essas informações detalhadas sobre a previsão do tempo podem ser acompanhadas no site O Tempo Aqui.