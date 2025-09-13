Venezuela começa a treinar população em quartéis para usar armas

A Venezuela iniciou, neste sábado (13), o treinamento de civis em quartéis para o uso de armas curtas e longas.

O exercício de formação acontece após a convocação de Nicolás Maduro para que a população se prepare para a luta armada, caso o país seja agredido pelos Estados Unidos.

Segundo Maduro, mais de 300 quartéis abriram as portas para o treinamento da população que se inscreveu na Milícia Bolivariana, braço civil das Forças Armadas criado pelo ex-presidente Hugo Chávez, para complementar o trabalho dos militares.

“Os quartéis se converteram numa classe. Essa é a melhor classe do soldado, o terreno”, disse o general Miguel Yilales, da Zona Operativa de Defensa Integral do estado de Bolívar, à emissora estatal venezuelana.

Segundo ele, o compromisso é “aumentar a preparação operativa de todo o povo venezuelano diante das agressões dos EUA”.

O treinamento, de acordo com o general, visa ensinar dados técnicos dos armamentos, posições de tiro, técnicas de pontaria, para posteriormente fazer exercícios na “linha de fogo”.

“Assim vamos qualificando o povo venezuelano, que vão [sic] passando de atiradores novatos para atiradores especializados e de excelência”, explicou.

O treinamento de civis acontece após o envio de pelo menos sete navios de guerra e um submarino de propulsão nuclear, com mais de 4.000 marinheiros e fuzileiros navais dos EUA, para as proximidades da costa venezuelana.

A administração de Donald Trump afirma que a militarização da região é parte de uma operação para combater o narcotráfico. A Casa Branca aponta, no entanto, Nicolás Maduro como chefe do Cartel de los Soles e anunciou uma recompensa de US$ 50 milhões por informações que levem à sua prisão.

“Sabemos que isso não tem nada a ver com drogas, querem sair da Revolução Bolivariana, o que eles chamam de uma mudança de regime”, rebateu Diosdado Cabello, número dois do chavismo e ministro de Maduro sobre o envio das embarcações dos EUA para a região.

Segundo ele, a Venezuela está preparada para uma “guerra prolongada”.

Maduro, por sua vez, anunciou que integrantes das Forças Armadas e de segurança serão mandados para 284 frentes de batalha, afirmando que os agentes precisarão proteger a costa venezuelana de ponta a ponta contra “invasores”.