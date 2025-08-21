Veneza vence o Calafate e conquista 1ª vitória no Campeonato Estadual

O Veneza venceu o Calafate por 6 a 2 nessa quarta, 20, no ginásio do Sesc, e conquistou a primeira vitória na fase de classificação do Campeonato Estadual Feminino de Futsal da Série A.

O Veneza, um dos favoritos ao título, entrou em quadra pressionado depois da estreia com derrota e conseguiu realizar uma boa partida para triunfar.

Rodada completa no sábado

O departamento técnico da Federação Acreana de Futsal (Fafs) confirmou para sábado, 23, a partir das 18 horas, no CIEC, da Estação, a 3ª rodada do Estadual. Calafate e Real Sociedade abrem a programação e na sequência os jogos são: Rio Branco x Villa e Veneza x Borussia.

