A frente fria que foi anunciada no início da semana, trouxe alguns prejuízos por onde passou, além do medo para algumas pessoas. Na região Norte do País, especificamente nos estados de Rondônia e no Acre, foram registrados alguns transtornos.

No estado vizinho de Rondônia, muitas pessoas registraram chuva com granizo acompanhado de ventos fortes, além de algumas árvores derrubadas pela força do vento que pode ter passado de 75km/h.

Passando para o Acre, na capital Rio Branco, lojas tiveram suas portas de vidro quebradas devido a força do vento, assustando muita gente. No interior, algumas pessoas fizeram registros por celular da força do vento, ao ponto de derrubar uma parede de vidro no hospital Raimundo Chaar, em Brasiléia.

O registro foi feito por alguns funcionários que ficaram assustados. A parede de vidro localizada no necrotério, não suportou e foi a baixo. A preocupação ficou na recepção do hospital, que tem suas portas de vidro.

Segundo foi levantado, nas cidades de Epitaciolândia e Brasiléia, na fronteira com a Bolívia, os termômetros devem marcar, entre quinta e sexta-feira, dia 21, temperaturas de até 6°C. Em Rio Branco, o frio deve ter até 10°C de mínima, com máxima de 15°C.

