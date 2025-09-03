Vendavais na fronteira deixam centenas de alunos sem aula e causam destruição em escolas

Temporais destelharam unidades de ensino em Epitaciolândia e Sena Madureira; Defesa Civil alerta para nova frente fria e ventanias nesta semana

Tempestades rápidas e intensas acompanhadas de vendavais têm causado destruição em municípios do Acre, resultando em prejuízos materiais e interrupção das aulas para centenas de estudantes. Em Epitaciolândia, mais de 500 alunos ficaram sem aulas nesta quarta-feira, dia 3, após ventanias destelharem duas escolas – uma urbana e outra rural.

Na terça-feira (2), uma escola de ensino médio foi gravemente atingida, com destelhamento total e danos em áreas administrativas, salas de aula e material didático. No km 9, uma escola rural já havia sido afetada no domingo, com perda de documentos e estrutura. O Núcleo de Educação do município também teve o muro destruído. A Secretaria de Educação enviou equipes para avaliar os estragos e buscar soluções emergenciais.

Em outra cidade acreana, na cidade de Sena Madureira, o Educandário Santa Juliana e o centro cultural anexo foram duramente atingidos. A Defesa Civil estadual emitiu alerta para nova onda de friagem e ventos fortes em todo o estado nesta semana, ampliando os riscos de novos estragos.

