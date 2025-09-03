Vem aí o Norte Louvor Acre! Contagem regressiva para o maior evento cristão do estado

A programação promete emocionar o público e revelar novos talentos, com um concurso que vai premiar os melhores intérpretes da música cristã

O estado se prepara para receber um dos maiores eventos de música gospel da região, o Norte Louvor Acre. A programação promete emocionar o público e revelar novos talentos, com um concurso que vai premiar os melhores intérpretes da música cristã.

Nos próximos dias será aberta a fase de inscrições para o Show de Talentos, que dará a oportunidade para cantores acreanos mostrarem sua voz e fé em um palco de grande visibilidade.

Mais do que um festival, a realização surge como um espaço de comunhão, onde fé e música caminham juntas, e deve reunir centenas de pessoas em momentos de adoração, apresentações impactantes e descobertas musicais que marcarão a história do estado.

Inscrições abertas em breve

Os interessados em participar devem ficar atentos às regras do concurso. A idade mínima é de 15 anos, sendo obrigatória a apresentação de documento oficial no dia da seletiva. A inscrição é individual, intransferível e pessoal.

Além disso, é necessário enviar um vídeo de até 2 minutos interpretando uma canção cristã para a validação da participação. Todos os materiais serão analisados e 30 candidatos serão selecionados para a fase seguinte.

O início das inscrições está previsto para esta sexta-feira (5) e o prazo final para o envio das fichas é 24 de setembro. Caso o participante não possa comparecer, o cancelamento só será aceito com, no mínimo, 7 dias de antecedência da data agendada.

Premiação especial

O Norte Louvor Acre não é apenas uma vitrine artística, mas também uma grande oportunidade de reconhecimento. O concurso premiará os três primeiros colocados:

1º lugar: R$ 5.000,00

2º lugar: R$ 2.000,00

3º lugar: R$ 1.000,00

Além da premiação em dinheiro, os vencedores terão a chance de se consolidar como novas vozes no cenário cristão, ampliando suas oportunidades de ministério e carreira artística.

Mais informações sobre inscrição e o regulamento do evento serão disponibilizadas em breve.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários