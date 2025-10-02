Veja vídeo: Rio Branco finaliza preparativos para 2ª edição do Festival da Macaxeira e Agronegócio

Flash
Evento começa neste sábado (3) no Horto Florestal e reúne agronegócio, cultura e gastronomia em um só espaço
A Prefeitura de Rio Branco intensifica, nesta quinta-feira (2), os trabalhos finais para a abertura da segunda edição do Festival da Macaxeira e Agronegócio, que será realizado no Horto Florestal a partir deste sábado (3).
Equipes da Secretaria de Cuidados com a Cidade trabalham na conclusão da iluminação de trilhas e áreas de convivência, além da instalação de câmeras de alta resolução para reforçar a segurança durante o evento. O espaço agro também está em fase de finalização, com o viveiro de mudas da agricultura familiar sendo preparado para a distribuição gratuita de espécies como cítricos e tubérculos. Técnicos estarão presentes para orientar produtores e visitantes sobre o manejo adequado das culturas.
Mais do que lazer, o festival busca fortalecer a agricultura familiar, com apoio técnico, insumos e oportunidades de negócios. Além da gastronomia típica e atrações culturais, a programação inclui palestras com especialistas de Rondônia e Acre, abordando temas como manejo de café, cacau e estratégias de agregação de valor no cultivo da macaxeira.
Programação técnica no Auditório da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – Horto Florestal
Sábado (3):
- 14h às 15h – Manejo Tecnificado do Café, Mercado e Oportunidades, com André Cléber da Silva Bunhak, Eng. Agrônomo.
- 15h30 às 16h30 – Sistema de Cultivos do Cacau, com Israell Ricardo de Melo, Eng. Florestal e Mestre em Ciências Florestais.
Domingo (4):
- 10h às 12h – Da roça ao lucro: estratégias de manejo no cultivo de macaxeira e agregação de valor, com Amanda Thirza Lima Santos, Doutora em Agronomia.
O evento promete ser um espaço de integração entre campo e cidade, reforçando a importância da macaxeira como símbolo da cultura e da economia acreana.
Envolvidos em assassinato de professor na fronteira passam por audiência de custódia em Epitaciolândia
Juiz determina prisão preventiva de Victor Oliveira; Marejane Maffi deve pagar fiança de R$ 10 mil e responderá em liberdade assistida
Os dois principais suspeitos do assassinato do professor e representante comercial Reginaldo Silva Corrêa, conhecido como “Regis”, participaram de audiência de custódia na manhã desta quinta-feira (2), no Fórum de Epitaciolândia, município da fronteira do Acre com a Bolívia.
Detidos na quarta-feira (1º), Victor Oliveira da Silva, 28 anos, que cumpre pena sob monitoramento eletrônico, confessou ter enforcado a vítima após uma discussão motivada pela recusa de reatar um relacionamento amoroso. O corpo de Regis foi encontrado enterrado em uma cova rasa no quintal de Victor.
A investigação também aponta o envolvimento de Marejane Maffi, 48 anos, vizinha do acusado, que teria fornecido equipamentos usados na ocultação do cadáver e levado o carro da vítima para o lado boliviano. O veículo foi localizado abandonado em um ramal, a cerca de 16 km de Cobija, sem que se saiba ainda se foi negociado ou usado em troca por entorpecentes.
Na audiência, o juiz manteve Victor sob custódia da Justiça, enquanto para Marejane foi estabelecida uma fiança de R$ 20 mil, posteriormente reduzida pela metade a pedido da defesa. Ela deverá pagar R$ 10 mil ainda hoje para responder ao processo em liberdade assistida.
A Polícia Civil terá agora 30 dias para reunir provas que embasem a acusação formal e levem o caso a julgamento.
Veja vídeo dentro de instantes.
Vídeo: Aleac realiza sessão solene em homenagem aos 51 anos da Rede Amazônica
A Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) realizou, nesta quinta-feira (2), uma sessão solene em homenagem ao 51º aniversário da Rede Amazônica. A solenidade, proposta e presidida pelo deputado Pedro Longo (PDT), reuniu parlamentares, autoridades, representantes da emissora e convidados em um momento de celebração à trajetória da Rede Amazônica, que há mais de cinco décadas desempenha papel fundamental na comunicação da região Norte, levando informação, cultura e entretenimento para milhões de pessoas.
Durante a solenidade, foram destacadas a relevância histórica e social da Rede Amazônica, seu compromisso com a informação de qualidade e a contribuição para o fortalecimento da identidade amazônica
Em seu pronunciamento, o deputado Pedro Longo (PDT), ressaltou que a Rede Amazônica foi fundada em setembro de 1972, em Manaus, inicialmente como Rádio e TV do Amazonas, sendo uma das primeiras emissoras do país a transmitir em cores. Ele frisou que, ao longo de sua história, o grupo se consolidou como um ecossistema de comunicação com 16 emissoras espalhadas pelos cinco estados da Amazônia Legal e mais de 150 retransmissores, além do Portal G1 Amazônia, CBN Amazônia, Canal AmazonSat, Agência Amazon, Portal Amazônia e a Fundação Rede Amazônica.
“Estamos homenageando hoje nesta Casa, uma instituição comprometida com a região, que mantém vivo o legado de seu fundador: amar a Amazônia, valorizar sua gente e promover seu desenvolvimento. Metas que continuam presentes em todas as iniciativas, sempre reforçando a educação como pilar central”, afirmou o deputado.
Representando a Rede Amazônica no Acre, a diretora executiva Flávia Menezes agradeceu à Aleac pela homenagem e ressaltou a importância da emissora para a região.
Flávia Menezes enfatizou ainda o compromisso da emissora com o desenvolvimento e a integração da Amazônia, reforçando que o trabalho da Rede é realizado com dedicação por seus colaboradores. “A Amazônia é apaixonante, e é uma honra para nós, que vivemos e trabalhamos aqui, manter esse compromisso com a população acreana, defendendo a sociedade e fortalecendo a integração da região”, afirmou.
O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, também prestou homenagem à Rede Amazônica, lembrando a parceria construída ainda quando era gestor em Acrelândia. Ele destacou que a emissora sempre esteve presente nos grandes momentos da região, desde a chegada da televisão colorida ao país em 1972 até os registros de eventos históricos no Acre, como o carnaval de 1987 em Rio Branco. “Acrelândia deve muito à Rede Amazônica, porque sempre levou matérias positivas e mostrou nossa realidade. Hoje, como prefeito da capital, continuo reconhecendo essa parceria e agradeço de coração o carinho e o respeito que toda a equipe tem com Rio Branco”, afirmou.
A defensora-geral do Acre, Juliana Marques, destacou o papel da Rede Amazônica como parceira da Defensoria Pública ao longo dos anos. Ela citou como exemplo o quadro “Seus Direitos”, veiculado semanalmente na rádio CBN, no qual defensoras e defensores esclarecem dúvidas da população. “Seja nas coberturas cotidianas ou em programas especiais, temos conseguido dar visibilidade a direitos muitas vezes desconhecidos, principalmente para pessoas em situação de vulnerabilidade. A Defensoria é muito grata por essa parceria que vem ocorrendo há tantos anos”, completou.
Em seguida, o procurador-geral de Justiça do Acre, Danilo Lovisaro, destacou a importância da homenagem prestada pela Aleac à Rede Amazônica, classificando-a como “justa e necessária” diante da contribuição histórica da emissora para a região. “É com profundo respeito e alegria que o Ministério Público se une a esta Casa Legislativa para homenagear a Rede Amazônica, instituição que há mais de cinco décadas cumpre um papel essencial na comunicação, na formação da opinião pública e na valorização da identidade da nossa região”, afirmou.
O deputado Luiz Gonzaga (PSDB), primeiro-secretário da Aleac, falou em nome dos 24 parlamentares da Casa e ressaltou a importância histórica da Rede Amazônica para o Acre. Ele lembrou a chegada da emissora em Cruzeiro do Sul e o impacto que causou na vida da população. “Foi uma grande alegria quando a TV chegou ao nosso município. As pessoas se reuniam para assistir ao Jornal Nacional, ao Fantástico, aos jogos da Seleção Brasileira. A Rede Amazônica levou informação e entretenimento não só para Cruzeiro do Sul, mas para os lugares mais distantes do nosso estado, garantindo que até quem vive nos seringais tivesse acesso às notícias locais e nacionais”, afirmou.
Em sua fala, Phelippe Daou Junior, CEO do Grupo Rede Amazônica de Televisão, destacou a importância da homenagem recebida e reforçou os valores da empresa. “O que é importante, muito além do reconhecimento dos 51 anos, é o reconhecimento daquilo que a Rede Amazônica se propõe a fazer em todos os mercados que atuam, particularmente, aqui no Acre, que é a defesa da justiça, da liberdade e da verdade”, afirmou. Ele ainda ressaltou que o sucesso da Rede Amazônica é fruto de parcerias e dedicação coletiva: “Ninguém faz nada absolutamente sozinho. Sem os parceiros do passado e de hoje, não estaríamos aqui. É ajuda na montagem de retransmissoras, manutenção, veiculação, construção de prédios, instalação de emissoras. Tudo isso constrói cidadania diariamente”.
Daou Júnior também enfatizou a ligação pessoal e histórica da família com o Acre, destacando a pioneirismo da empresa na região. “Nossa ligação emocional com o Acre é muito grande. Meu avô paterno morou em Brasiléia, minha avó paterna se instalou em Sena Madureira. E falando da empresa, em 16 de outubro de 1974 inauguramos nossa operação aqui no Acre. Mesmo sem estar plenamente no ar, transmitimos a Copa do Mundo daquele ano, utilizando a torre da catedral, com a permissão do bispo à época”, relembrou Daou Jr., reforçando a tradição e o compromisso da Rede Amazônica com a Amazônia e a população acreana.
Texto: Mircléia Magalhães/Agência Aleac
Fotos: Sérgio Vale
Vídeo: Regis foi morto por enforcamento e prisão foi possível pelo crime de ocultação de cadáver
Delegado do Alto Acre confirma que crime teve motivação passional; mulher é acusada de auxiliar na ocultação e transporte do veículo para a Bolívia
O assassinato do professor de dança e representante comercial Reginaldo Silva Corrêa, conhecido como “Regis”, começa a ser esclarecido pela Polícia Civil do Acre. Desaparecido por quase uma semana, o corpo do educador foi encontrado em uma cova rasa no município de Epitaciolândia, na região de fronteira.
De acordo com o delegado geral do Alto Acre, Érick Maciel, o principal suspeito, Victor Oliveira da Silva, monitorado pela Justiça, confessou ter enforcado a vítima após uma discussão motivada por um relacionamento amoroso que não teria sido mais aceito.
As investigações avançaram a partir da análise do computador de Regis, que revelou diálogos com Victor, possibilitando a localização do suspeito. Ao ser interrogado, ele indicou o local onde o corpo havia sido enterrado.
A segunda envolvida, identificada como Marejane Maffi, teria fornecido equipamentos usados para ocultar o cadáver e levado o veículo da vítima para o lado boliviano. O carro foi encontrado abandonado em um ramal, a cerca de 16 km de Cobija. Ainda não se sabe se o automóvel foi negociado ou trocado por entorpecentes.
Por enquanto, os dois suspeitos estão presos de forma provisória pelo crime de ocultação de cadáver, previsto no artigo 211 do Código Penal, que pune quem destrói, esconde ou subtrai um corpo com o objetivo de dificultar sua localização ou identificação.
Mais detalhes devem ser divulgados após a audiência de custódia e a conclusão dos laudos periciais.
