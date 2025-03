Veja vídeo: Foragido de Rondônia é preso em ação conjunta entre agentes do NECAP E DHPP

Durante patrulhamento no Bairro Praia do Amarilio, em Sena Madureira, PMs localizaram drogas em residência desocupada; suspeitos não foram identificados

Em uma ação de patrulhamento de rotina realizada nesta sexta-feira, 20 de março, policiais militares do grupamento GIRO, do 8º Batalhão da Polícia Militar, encontraram 10 pacotes de uma substância semelhante à cocaína em uma residência abandonada no Bairro Praia do Amarilio, em Sena Madureira, no Acre.

Os agentes perceberam movimentação suspeita no local e decidiram realizar buscas, que resultaram na descoberta dos entorpecentes. No entanto, nenhum suspeito foi localizado durante a abordagem.

Agora, a Polícia Civil assumirá as investigações para identificar e prender o responsável pelo armazenamento da substância ilícita. A descoberta reforça a atuação das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas na região, mesmo em locais aparentemente sem movimentação.

A ocorrência foi registrada e os pacotes foram encaminhados para perícia, que confirmará a natureza da substância apreendida. Enquanto isso, a polícia segue com diligências para desvendar a rede envolvida no armazenamento das drogas.

A população do Bairro Praia do Amarilio foi surpreendida pela descoberta, já que a residência estava abandonada há algum tempo. A ação policial demonstra a importância do patrulhamento contínuo para coibir atividades ilegais e garantir a segurança da comunidade.

