Um trágico acidente vitimou o cantor e popstar romeno Tavy Pustiu e deixou sua esposa gravemente ferida. O carro dirigido pela mulher foi atingido por um trem e o momento em que ambos são surpreendidos pela composição foi captado em vídeo pelo artista, que fazia uma transmissão ao vivo no momento.

Tavy Pustiu, de 29 anos, ironicamente escreveu uma frase um mês antes do acidente que pode hoje ser vista como premonitória: “Um dia, o trem errado te levará para o destino certo”. No vídeo, o cantor ouve música e fuma enquanto a mulher dirige, em velocidade baixa, e para para cruzar o que se imagina ser uma linha férrea.

Apesar da parada para averiguar a segurança para prosseguir seu caminho, a chegada de um trem fugiu à atenção do casal, que só se dá conta do perigo quando já é tarde demais. O vídeo é interrompido com o olhar de horror do músico, que morreu no local do acidente. Sua esposa continua internada em estado grave e sobrevivendo com a ajuda de aparelhos no Hospital do Condado de Prahova.

Um porta-voz da polícia local em Prahova disse ao Daily Star: “Como resultado de uma colisão entre um trem e um carro na passagem de nível, um homem de 29 anos que era o passageiro na frente do carro foi declarado morto e uma mulher de 24 anos que era a motorista ficou ferida. O acidente aconteceu por não cumprimento das regras na passagem de nível”.

O trem estava viajando entre Maneciu e Ploiesti Sud e a polícia disse que foi complicado para os bombeiros remover o casal dos destroços. Um vídeo feito por populares, poucos momentos após o acidente mostra o desespero das testemunhas frente à impotência de salvar o casal. Confira a seguir um registro do carro de Pustiu destruído, o vídeo que mostra a live e o registro feito pelos populares:

