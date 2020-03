Algumas instituições públicas e privadas já estão alterando suas rotinas e oferta de serviços no Acre por medida de prevenção devido à pandemia do novo coronavírus. O governo do Acre confirmou, nesta terça-feira (17), os primeiros três casos da doença no estado.

Exames feitos no Centro de Infectologia Charles Mérieux, na Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), em Rio Branco, descartaram a presença do novo coronavírus em cinco casos suspeitos da doença. A informação foi divulgada no domingo (15) pela Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre).

O governador Gladson Cameli declarou, no Diário Oficial desta terça-feira (17), situação de emergência devido à pandemia de Covid-19. Órgãos como o Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC), Ministério Público do Acre (MP-AC) e Governo do Estado já estão adotando algumas medidas.

A reportagem organizou uma lista com as alterações informadas pelas instituições. Ela será atualizada sempre que uma nova mudança for divulgada.

Hospitais : o Pronto-Socorro de Rio Branco foi escolhido como unidade de referência para atendimento dos casos suspeitos do novo coronavírus (Sars-Cov-2). Há uma ala preparada para isolamento dos pacientes e também uma equipe de profissionais pronta para atender, 24 horas, as pessoas que apresentem sintomas da doença.

Educação

Rede Estadual: a Secretaria de Educação Estadual (SEE) informou que as aulas estão suspensas por 15 dias, incluindo escolas e creches.

Rede municipal: a Prefeitura de Rio Branco montou um grupo de prevenção à doença nas instituições de ensino na capital acreana. As aulas na rede municipal em todas as escolas, incluindo creches, também estão suspensas por 15 dias.

Ensino superior público e privado: as aulas em todas as instituições de ensino superior públicas e privadas também estão com as atividades acadêmicas suspensas por 15 dias.

Escola de Idiomas: o Centro de Idiomas de Línguas (CEL) segue com as aulas e atendimentos normalmente nesta segunda (16). A coordenação espera um posicionamento da Secretaria de Educação (SEE) para saber os próximos passos.

CIEE: as atividades presenciais de capacitação de aprendiz foram suspensas até o dia 31 deste mês pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). Porém, a instituição relembrou que conta com CIEE Saber Virtual

ÓRGÃOS PÚBLICOS

Governo do Acre: O governador do Acre, Gladson Cameli, orientou que as pessoas que têm viagens marcadas para fora do estado cancelem. Outra medida anunciada foi a publicação de um decreto convocando servidores da Segurança, Educação e Saúde para atuarem no combate ao novo coronavírus.

O gestor anunciou também que deve publicar um decreto com todas as medidas de prevenção a Covid-19. Entre as medidas estão: suspensão de grandes eventos e festivais indígenas, cancelamento de viagens do governador e de servidores, reforço na fiscalização das fronteiras do Acre

Tribunal de Justiça: O Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) chegou a suspender, inicialmente, o atendimento presencial ao público, visitações e viagens como medida de prevenção do novo coronavírus. Mas, na tarde desta terça (17), o órgão publicou novas orientações. Agora, o TJ-AC suspendeu audiências, prazos processuais e vai passar a fazer revezamento de servidores

Defensoria Pública: Servidores, estagiários e voluntários do órgão, mesmo sem apresentar sintomas da doença, mas que tenham feito alguma viagem nacional e internacional nos últimos 15 dias devem procurar uma unidade de saúde para as orientações. Com isso, pelo prazo de sete dias o servidor não pode comparecer na Defensoria Pública. Os horários de atendimento não sofreram alterações.

Ministério Público do Acre: Viagens e atividades programas foram suspensas como medida de prevenção no Ministério Público do Acre (MP-AC).

Câmara Municipal de Rio Branco: Sessões solenes, audiências públicas e viagens foram suspensos pela Câmara de Vereadores de Rio Branco. Além disso, anunciou o fechamento ao público da galeria para evitar aglomeração, a limitação do acesso dos assessores e o cancelamento da corrida de rua que estava programada para o dia 29 de março.

Assembleia Legislativa: As sessões solenes e audiências públicas também foram suspensas pela Aleac. O parlamento suspendeu ainda as atividades da escola do legislativo e as sessões das quintas-feiras. Além disso, o acesso do público à Casa Legislativa foi restringido a 30 pessoas.

Prefeitura: a Prefeitura de Rio Branco disse que montou uma sala de emergência para elaborar medidas e ações de prevenção a Covid-19. A prefeita Socorro Neri decretou situação de emergência em Rio Branco.

Ministério Público Federal: o órgão informou que o atendimento presencial ao público está suspenso temporariamente, e disse que o portal de serviços do MPF será canal exclusivo de recebimento de demandas.