Veja resultado final de seletivo para professores substitutos do Ifac

Na sessão desta quinta-feira, 3, o vereador Márcio Mustafá (PSDB) assumiu oficialmente a liderança da prefeitura de Rio Branco na Câmara Municipal. O anúncio foi feito pelo presidente da casa, Joabe Lira (União).

Pamela Celina – Portal Acre

De acordo com Mustafá, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), enviou um ofício a Câmara na quarta-feira, 2, comunicando aos parlamentares que o vereador iria assumir o cargo.

“Estamos preparados, vão existir bons debates aqui e a gente está pronto para responder a altura. Bons debates, bons resultados, a gestão do prefeito de Rio Branco é uma gestão preparada, a base está fechada e estamos prontos, e quem vai ganhar com isso é a população”, afirmou.

Durante a entrevista com Mustafá, o vereador Eber Machado (MDB), um dos principais nomes da oposição, estava na tribuna fazendo críticas a atual gestão da capital acreana. Questionado sobre como a base vai responder a oposição, Mustafá disse que os embates serão respondidos a altura.

“A base está fechada, a gente entende que o prefeito é um líder, estamos vendo aí as mudanças na prefeitura e o prefeito vai ser defendido com unhas e dentes e vamos para cima. A base vai se fechar em copa. O prefeito não precisa de escudo. As urnas já disseram isso. Nós ganhamos no primeiro turno junto com o prefeito Bocalom. Acho que a resposta vai ser as ações do dia a dia, das reformas, das quadras, as escolas. A resposta vai ser na rua, aqui na Câmara o que a gente vê muito é oba-oba e blá-blá-blá”, enfatizou o parlamentar.

