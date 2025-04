Veja regras para crianças e adolescentes no Circuito Country de Epitaciolândia

O lutador Thauan Victor do Nascimento, 30 anos, vai representar o Acre neste mês de abril, durante competição da Copa Brasil de Muay Thai de 2025. O evento será realizado nos dias 4, 5 e 6, em São Paulo.

O acreano, que pratica o muay thai há cerca de 10 anos, vai disputar na categoria de 81 kg. “Recebi essa oportunidade de representar o estado, sendo o primeiro e único representante do Acre, a nível nacional, da Copa Brasil de Muay Thai. Assim que eu recebi esse convite da organização, já fiz logo a minha inscrição. Depois eu fui buscar apoio de alguns órgãos públicos, e pelo governo do Estado eu consegui, por meio da Secretaria de Esportes, essa ajuda pra me levar até o evento, e vou pra lá com essa chance de trazer a medalha para o nosso estado”, disse o atleta à Agência de Notícias do Acre.

Thauã começou a competir em 2019 e hoje vive do esporte. “O meu trabalho é dar aula. Eu dou aula na Academia de Atitude e também atendo particular. O restante do dia, nos horários vagos, eu treino, treino para competir. Então, a minha vida inteira é baseada no esporte”, relatou Thauan.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários