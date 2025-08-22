Brasil
Veja quais são as exigências de Putin para encerrar guerra na Ucrânia
A Rússia também está disposta a entregar as pequenas partes das regiões de Kharkiv, Sumy e Dnipropetrovsk da Ucrânia que controla como parte de um possível acordo, disseram as fontes
Revista: IstoÉ com Reuters
Vladimir Putin está exigindo que a Ucrânia desista de toda a região oriental de Donbas, renuncie às ambições de se juntar à Otan, permaneça neutra e mantenha as tropas ocidentais fora do país, disseram à Reuters três fontes familiarizadas com o pensamento de alto nível do Kremlin.
O presidente russo se encontrou com Donald Trump no Alasca na última sexta-feira para a primeira cúpula Rússia-EUA em mais de quatro anos e passou quase toda a reunião a portas fechadas de três horas discutindo como seria um acordo sobre a Ucrânia, de acordo com as fontes que pediram anonimato para discutir assuntos delicados.
Falando depois ao lado de Trump, Putin disse que a reunião abriria o caminho para a paz na Ucrânia — mas nenhum dos líderes deu detalhes sobre o que discutiram.
Na reportagem baseada em fontes russas mais detalhada até o momento sobre a oferta de Putin na cúpula, a Reuters conseguiu delinear os contornos do que o Kremlin gostaria de ver em um possível acordo de paz para acabar com uma guerra que matou e feriu centenas de milhares de pessoas.
Essencialmente, disseram as fontes russas, Putin fez concessões sobre as exigências territoriais que ele estabeleceu em junho de 2024, que exigiam que Kiev cedesse a totalidade das quatro províncias que Moscou reivindica como parte da Rússia: Donetsk e Luhansk no leste da Ucrânia — que formam o Donbas — além de Kherson e Zaporizhzhia no sul.
Kiev rejeitou esses termos como sendo equivalentes à rendição.
Em sua nova proposta, o presidente russo manteve sua exigência de que a Ucrânia se retire completamente das partes do Donbas que ainda controla, de acordo com as três fontes. Em troca, porém, Moscou interromperia as atuais linhas de frente em Zaporizhzhia e Kherson, acrescentaram.
A Rússia controla cerca de 88% do Donbas e 73% de Zaporizhzhia e Kherson, de acordo com estimativas dos EUA e dados de código aberto.
A Rússia também está disposta a entregar as pequenas partes das regiões de Kharkiv, Sumy e Dnipropetrovsk da Ucrânia que controla como parte de um possível acordo, disseram as fontes.
Putin também está mantendo suas exigências anteriores de que a Ucrânia desista de suas ambições na Otan e de uma promessa juridicamente vinculante da aliança militar liderada pelos EUA de que não se expandirá mais para o leste, bem como de limites para o Exército ucraniano e de um acordo de que nenhuma tropa ocidental será enviada para a Ucrânia como parte de uma força de manutenção da paz, disseram as fontes.
No entanto, os dois lados permanecem distantes, mais de três anos depois que Putin ordenou que milhares de soldados russos entrassem na Ucrânia em uma invasão em grande escala que se seguiu à anexação da península da Crimeia em 2014 e aos prolongados combates no leste do país entre separatistas apoiados pela Rússia e tropas ucranianas.
O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia não fez comentários imediatos sobre as propostas.
O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, rejeitou repetidamente a ideia de se retirar de terras ucranianas reconhecidas internacionalmente como parte de um acordo e disse que a região industrial de Donbas serve como uma fortaleza que impede os avanços russos em direção à Ucrânia.
“Se estivermos falando de simplesmente nos retirarmos do leste, não podemos fazer isso”, disse ele a repórteres em comentários divulgados por Kiev nesta quinta-feira. “É uma questão de sobrevivência do nosso país, envolvendo as linhas defensivas mais fortes.”
A adesão à Otan, por sua vez, é um objetivo estratégico consagrado na Constituição do país e que Kiev vê como sua garantia de segurança mais confiável. Zelenskiy disse que não cabe à Rússia decidir sobre a adesão à aliança.
A Casa Branca e a Otan não responderam imediatamente aos pedidos de comentários sobre as propostas russas.
O cientista político Samuel Charap, presidente do Departamento de Política da Rússia e Eurásia da RAND, um centro de estudos de política global sediado nos EUA, disse que qualquer exigência para que a Ucrânia se retire do Donbas continua sendo um obstáculo para Kiev, tanto política quanto estrategicamente.
“A abertura para a ‘paz’ em termos categoricamente inaceitáveis para o outro lado poderia ser mais uma performance para Trump do que um sinal de uma verdadeira disposição para o compromisso”, acrescentou. “A única maneira de testar essa proposição é iniciar um processo sério em nível de trabalho para acertar esses detalhes.”
Trump diz que Putin quer fim do conflito
Atualmente, as forças russas controlam um quinto da Ucrânia, uma área aproximadamente do tamanho do Estado norte-americano de Ohio, de acordo com estimativas dos EUA e mapas de código aberto.
As três fontes próximas ao Kremlin disseram que a reunião de cúpula na cidade de Anchorage, no Alasca, havia inaugurado a melhor chance de paz desde o início da guerra, porque houve discussões específicas sobre os termos da Rússia e Putin demonstrou disposição para ceder.
“Putin está pronto para a paz — para o compromisso. Essa é a mensagem que foi transmitida a Trump”, disse uma das pessoas.
As fontes advertiram que não estava claro para Moscou se a Ucrânia estaria preparada para ceder o restante do Donbas e que, se não o fizesse, a guerra continuaria. Também não estava claro se os Estados Unidos reconheceriam ou não o território ucraniano controlado pela Rússia, acrescentaram.
Uma quarta fonte disse que, embora as questões econômicas fossem secundárias para Putin, ele entendia a vulnerabilidade econômica da Rússia e a escala do esforço necessário para ir muito além na Ucrânia.
Trump disse que quer acabar com o “banho de sangue” da guerra e ser lembrado como um “presidente pacificador”. Ele disse na segunda-feira que havia começado a organizar uma reunião entre os líderes russo e ucraniano, a ser seguida por uma cúpula trilateral com o presidente dos EUA.
“Acredito que Vladimir Putin quer ver isso terminado”, disse Trump ao lado de Zelenskiy no Salão Oval. “Sinto-me confiante de que vamos resolver o problema.”
O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse nesta quinta-feira que Putin estava preparado para se encontrar com Zelenskiy, mas que todas as questões tinham que ser resolvidas primeiro e que havia uma dúvida sobre a autoridade de Zelenskiy para assinar um acordo de paz.
Putin tem repetidamente levantado dúvidas sobre a legitimidade de Zelenskiy, já que seu mandato deveria expirar em maio de 2024, mas com a guerra nenhuma nova eleição presidencial foi realizada ainda. Kiev afirma que Zelenskiy continua sendo o presidente legítimo.
Brasil
Em Lima, Gonzaga é homenageado pela Câmara de Comércio Brasil-Peru pela luta em prol da integração comercial
O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga (PSDB), foi homenageado com o prêmio anual da Câmara de Comércio Brasil–Peru (CAMBRAPER) que reconhece a contribuição de personalidades brasileiras e peruanas na integração bilateral entre os dois países. A entrega da homenagem foi feita durante a abertura da Feira Internacional Expo Peru Industrial 2025, realizada em Lima na quinta-feira (21).
Gonzaga recebeu das mãos do presidente CAMBRAPER, Rafael Torres Morales, o prêmio pelo compromisso e ações concretas em prol do fortalecimento da integração econômica, comercial e social entre Brasil e Peru, especialmente na região de fronteira.
O deputado Gonzaga agradeceu à homenagem e afirmou que esse reconhecimento só aumenta seu compromisso de trabalhar pelo avanço de oportunidades e geração de renda ao povo acreano.
“Receber essa homenagem é um motivo de honra e gratidão. Representar o Acre e o Brasil neste espaço que promove o diálogo e união com o Peru é mais que uma missão política, é trabalhar pelo futuro de prosperidade e oportunidades para nosso povo. Nossas regiões são abençoadas por riquezas naturais, culturais e humanas, se soubermos valorizá-las teremos a chave para transformar a economia, criando empregos e melhorando a qualidade de vida das pessoas”, disse o parlamentar.
Durante seu discurso, Gonzaga destacou também que defende a construação da rodovida que ligará Cruzeiro do Sul até Pucallpa como forma de alavancar ainda mais a economia acreana. O parlamentar também pediu a retomada de voos entre os dois países através dos aeroportos de Cruzeiro do Sul e Rio Branco.
“Tenho defendido juntamente com autoridades e parceiros projetos como a retomada de voos entre Cruzeiro do Sul e Pucallpa e de Rio Branco a Puerto Maldonado. Também buscamos outras alternativas de logística como a construção da ferrovia e estrada que ligará o Acre até o Peru por Cruzeiro do Sul para abrir novos horizontes para o comércio bilateral”, concluiu o parlamentar.
Luiz Gonzaga foi o único brasileiro homenageado entre as cinco personalidades homenageadas no evento. Entre os homenageados está o ex-presidente do Congresso peruano, o congressista Eduardo Salhuana.
Brasil
‘Cavalo de troia’: bactéria pode levar vírus para matar câncer, diz estudo
Um novo tratamento contra o câncer combina bactérias como “cavalos de Troia” de vírus que destroem o tumor, anunciou um time liderado por pesquisadores da Universidade Columbia, nos EUA. Os resultados foram publicados na revista científica Nature Biomedical Engineering.
O que aconteceu
Cientistas usaram a Salmonella typhimurium, responsável por gastroenterites causadas por intoxicação alimentar, como “contrabandista”. A bactéria levava o material genético do Senecavírus A (conhecido por matar tumores) escondido em seu interior.
Bactéria foi escolhida por naturalmente migrar para ambientes de baixo oxigênio e ricos em nutrientes, como é o caso do interior do câncer. Ao chegar lá, ela liberava o genoma do vírus diretamente dentro do câncer.
A estratégia foi inventada para driblar o sistema imunológico de quem já tinha sido infectado pelo vírus (ou vacinado) e por isso possuía defesas “programadas” contra ele. Assim, a Salmonella impede o organismo de destruir a sua arma secreta contra o câncer antes que ela possa chegar ao alvo.
Programamos a bactéria para agir como um cavalo de Troia transportando o RNA viral ao interior dos tumores e depois se “quebrando” diretamente dentro das células de câncer para liberar o genoma viral, o que poderia então permitir o espalhamento [do vírus] entre as células do câncer. A bactéria agia como um manto de invisibilidade, escondendo o vírus dos anticorpos circulantes, e o atravessando até onde era preciso.
Zakary S. Singer, coautor principal e ex-pesquisador do laboratório de engenharia biomédica da Universidade Columbia, em comunicado
A abordagem oferece esperança para pacientes para quem os tratamentos com base apenas em bactéria (ou apenas em vírus) não são eficazes, porque já foram muito expostos a eles em suas vidas. É o caso, possivelmente, de pacientes mais velhos, cujo sistema imunológico tem uma ampla “memória”.
Cientistas usaram “truque” que tornava o vírus dependente da bactéria para evitar que ele se espalhasse mais do que o desejado. O time de Columbia recorreu a uma manipulação molecular que garantiu que o vírus não pudesse se multiplicar sem uma molécula — protease — que ele só consegue obter da bactéria.
Como a Salmonella fica “presa” ao tumor por gostar do seu ambiente, o virus também permanece ali já que não encontra sua protease em nenhum outro lugar do corpo. E mesmo que ela saia, não conseguirá se multiplicar em tecidos saudáveis.
O tratamento chamado Cappsid foi testado em ratos com sucesso. Os pesquisadores infectaram ratos com o vírus sete dias antes de colocar enxerto de tumor nos animais. Após crescimento suficiente do câncer, eles trataram os animais com o vírus.
Aqueles que já haviam sido vacinados para o vírus, ao recebê-lo, não tinham luminescência viral detectável dentro do tumor (ou seja, o vírus não chegou ao interior do câncer). Também não houve sobrevivência prolongada.
Já aqueles que haviam sido vacinados, mas receberam a bactéria através do Cappsid, viveram mais. Eles ainda tinham tratos claros de bioluminescência viral dentro do câncer — sinal de que o vírus estava atacando o tumor.
Time de Columbia agora trabalha para desenvolver uma aplicação clínica do tratamento. Eles estão testando quais cânceres poderiam ser eficientemente “atacados” pelo Cappsid, além de quais bactérias podem funcionar melhor em etapas futuras, com segurança suficiente para serem testados em humanos no futuro.
Fonte: UOL
Brasil
Neta de idosa que perdeu casa em incêndio em Tarauacá relata momentos de aflição: ‘Uma noite de terror’
Parentes de Maria Conceição, de 75 anos, organizaram uma campanha solidária para reconstruir a casa da idosa. Fogo destruiu quatro casas em Tarauacá, quarta-feira (20).
Por Walace Gomes
Após o incêndio que destruiu quatro casas em Tarauacá, no interior do Acre, Karolayne Pereira de Souza relatou os momentos de tristeza que a avó, Maria Conceição Bezerra Cabral, de 75 anos, viveu ao perder a residência.
O Corpo de Bombeiros informou que, quando a equipe chegou ao local, por volta de 1h, o fogo já tinha atingido as residências. Foram utilizados 12 mil litros de água para conter o fogo.
O único bem que Maria Conceição conseguiu resgatar foi um colchão retirado rapidamente. Como forma de amenizar os impactos, os familiares iniciaram uma vaquinha para a reconstrução da casa da idosa.
As doações serão utilizadas para comprar a madeira para o imóvel. Ela também recebeu um fogão, algumas panelas e produtos de higiene pessoal. Por enquanto, a idosa está na casa de uma das filhas.
Karolayne também lembrou os momentos de apreensão enfrentados pelos moradores da região no momento do incêndio. O fogo foi combatido com o uso de 12 mil litros de água.
“Foi uma noite de terror. Os bombeiros começaram a orar e [o fogo] já estava invadindo outras casas. Muito choro”, completou.
Investigação
As causas do incêndio são investigadas pela Polícia Civil, contudo, há a suspeita de que tenha sido um ato criminoso.
O delegado José Ronério, confirmou que o fogo atingiu parcialmente outras quatro residências. A polícia ouve os moradores que perderam os imóveis.
Para a família de Maria Conceição, o fogo pode ter sido causado por bitucas de cigarro. “Agora, ela está mais tranquila. É se apegar em Deus. Não tem mais o que fazer”, finalizou Karolayne Pereira.
