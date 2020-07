Bairro Eldorado é o que mais preocupa pala pandemia em Brasileia, com 69 infectados, seguido pelo centro, com 51 casos confirmados

O Eldorado é o bairro de Brasileia mais afetado pelo novo coronavírus, com (69), casos confirmados segundo dados da prefeitura municipal. A informação consta no Boletim Epidemiológico publicado no início na tarde de ontem terça-feira, dia (07), e confirmado pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre)

O Centro de Brasileia, que liderava a lista até pouco tempo atrás, caiu para a segunda colocação, com 51 casos. No entanto, o caso de pacientes que chegaram a óbitos no município (07), vítimas fatais, hoje o município está com (466) pacientes testados positivos pelo novo coronavírus.

As mulheres Brasileenses são as mais afetadas em casos confirmados pelo vírus, com (251), testadas positivas com o coronavírus, já os homens, são (251), infectados, já os pacientes notificados para coletas de exames chegou a (841), os pacientes descartados somam (359), em análise, são (16), em monitoramento (55), os ativos, aqueles que ainda estão infectado (263), pacientes internados com sinais de gravidades (05), pacientes curados em Brasiléia chegou a (196), em monitoramento (55), pacientes testados positivos e confirmados no Boletim Municipal, são (466).

Os números segundo o boletim municipal continuam no Bairro Francisco José Moreira (50), Alberto Castro (43) e Raimundo Chaar (35) confirmados positivos.

No Ferreira da Silva (33), e Leonardo Barbosa (26), vêm em seguida. Três Botequins (22), e Marcos Galvão (16), Francisco Peixoto (15), finalizando a lista dos 07 bairros com maior número de contaminações pelo novo vírus em Brasiléia.

Por outro lado, os locais menos atingidos pela pandemia, mais que preocupa, são: Samaúma (13), José Braúna e Novo Horizonte (11), Nazaré (9), BR 317 km 03, 04 com (9), e o km 23 e 26 também com (9), BR 317 km 18 e 19 (6), BR 317 km 67 e 75 (5), BR 317 km 67 e 75 (5), BR 317 km 5 e 6 (4), BR 317 km 32 e 52 (3), BR 317 km 70 e 71 (2), BR 317 km 1 e 2 (2), e um caso no Ramal do Neném Pedrosa (1).

Alem das informações passada pela assessoria de comunicação da prefeitura, dos casos por bairros no município, foi reforçando a importância, conscientização e prevenção no combate ao novo vírus que desestabilizou o planeta, neste momento a conscientização da população Brasileense e para a diminuição e disseminação do novo coronavírus, que todos evite aglomerações, usando máscara e higienizando bem as mãos. Faça sua parte!

Segundo a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem (PT), o objetivo é que as orientações alcancem o maior número possível de Brasileenses, seja na cidade ou na zona rural.

“Para isso, a comunicação municipal vêm com frentes de trabalhos no município”.

Disse mais. “São campanhas que vem acontecendo e que vem priorizando duas informações fundamentais: uma é para o cidadão de maneira individual se higienizar e garantir sua sanidade, e a não proliferação do vírus para outras pessoas, enquanto a segunda é sobre o fluxograma para as pessoas que apresentarem sintomas como tosse, coriza e dificuldade para respirar. Elas têm que ir para o Posto de Saúde Tufic Mizael Saady que e a Unidade de Referencia em Combate ao Covid-19 em Brasiléia, quem vai identificar se elas precisam ou não fazer o teste. Porque o profissional sobe tudo o que está acontecendo no município, é quem vai dizer ‘Olha, a senhora tem todos os sintomas coincidentes de Covid-19 e é importante recolher aqui a amostra’”, explica a prefeita.

Dicas importantes em tempos de coronavírus

Mantenha o distanciamento social. Se puder fique em casa e se for realmente necessário sair, use máscara. Proteja você e sua família. Juntos venceremos essa luta contra o Coronavírus.

