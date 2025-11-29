Veja o momento em que o Flamengo levanta o troféu da Libertadores

O Flamengo venceu o Palmeiras por 1x 0 neste sábado (29/11), com gol de Danilo, e conquistou o tetracampeonato da Libertadores

Tetracampeão da Libertadores! No Brasil, apenas o Flamengo pode comemorar esta marca. O time comandado pelo técnico Filipe Luís conquistou o título da competição neste sábado (29/11) ao derrotar o Palmeiras por 1 x 0 na decisão. Com a vitória diante do rival paulista, o Mengão torna-se o primeiro time brasileiro a vencer o torneio quatro vezes.

Relembre os títulos:

Libertadores de 1981: Flamengo 2 x 1 Cobreloa-CHI (ida), Cobreloa-CHI 1 x 0 Flamengo (volta) e Flamengo 2 x 0 Cobreloa-CHI (desempate)

Libertadores de 2019: Flamengo 2 x 1 River Plate

Libertadores de 2022: Flamengo 1 x 0 Athletico-PR

Filipe Luís

Um dos principais responsáveis por fazer o Flamengo atingir essa marca é o treinador Filipe Luís. O ex-lateral-esquerdo, ídolo do clube, retornou ao Rubro-Negro para iniciar sua carreira como técnico e já alcança o topo da América. Desde que assumiu, trouxe a quarta taça para a Gávea. Após as conquistas de 1981, 2019 e 2022, o time carioca volta a conquistar o maior título continental da América do Sul, superando as três conquistas de outros grandes clubes brasileiros.

Maiores Campeões Brasileiros

Com a conquista em 2025, o Flamengo se isola como único tetracampeão da competição. Apesar disso, outros quatro times brigam para dividir o posto com o Mengão. Confira a lista de maiores campeões brasileiros na história da Libertadores:

Flamengo – 4 títulos

Palmeiras – 3 títulos

São Paulo – 3 títulos

Santos – 3 títulos

Grêmio – 3 títulos

Cruzeiro – 2 títulos

Internacional – 2 títulos

Vasco da Gama, Atlético-MG, Corinthians, Fluminense e Botafogo – 1 título

