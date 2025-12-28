Veja fotos do hotel luxuoso onde Virginia e Vini Jr. estão em Trancoso

Virginia e Vini Jr estão juntinhos no Brasil. O casal está passando o verão em Trancoso, no sul da Bahia, e escolheram uma hospedagem luxuosa para curtir o fim de ano ao lado dos amigos: a pousada Reserva Jacumã. O local é bastante exclusivo e a diárias, nessa época do ano, custam em torno de R$ 14 mil.

Desde que assumiram o namoro, no fim de outubro, os dois têm trocado declarações nas redes sociais. Agora, com o recesso do jogador do Real Madrid, os pombinhos resolveram curtir a paixão no verão do Brasil. Eles reservaram 15 quartos na pousada, garantindo conforto e privacidade para todos os convidados.

Virginia Fonseca e Vini Jr. posam no extremo Sul da Bahia

Diárias de hotel onde Virginia Fonseca e Vini Jr. estão na Bahia vêm à tona

Influenciadora está curtindo as férias em Trancoso

Virginia Fonseca mostrou que está na Bahia

Nos Stories, Virgínia mostrou que preparou cada detalhe com carinho. Os amigos que embarcaram na viagem foram recebidos com kits personalizados, incluindo cangas, chinelos e bandanas com os nomes de cada um.

Veja fotos da hospedagem luxuosa que Virginia e Vini Jr. estão passando as férias

A Reserva Jacumã oferece um cenário paradisíaco com estrutura de resort. A pousada tem praia privativa com 1 km de extensão, piscinas privativas e comuns, academia, quadras de tênis e beach tennis, sauna, restaurante, bar e até heliponto.

A pousada conta com uma 1 km de extensão de praia privativa

Nas redes sociais do local, é possível conferir detalhes do espaço escolhido pelo casal. A decoração une o rústico ao sofisticado, com materiais naturais como palha, madeira e uma vegetação exuberante que cerca cada cantinho do refúgio.

A piscina coletiva tem redes para garantir conforto aos hospedes

Espaço privado da hospedaria

Café da manhã variado

Área externa do chalé

Detalhes da hospedagem

Fonte: Conteúdo republicado de METRÓPOLES

