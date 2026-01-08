Veja; Câmeras flagram assalto a ciclista entregador no bairro Aviário, em Rio Branco

Casal em motocicleta vermelha roubou o celular da vítima e fugiu; crime ocorreu na Travessa Guarani

Câmeras de segurança registraram o assalto contra um ciclista entregador na manhã desta quinta-feira (8), na Travessa Guarani, no bairro Aviário, em Rio Branco. O crime aconteceu por volta das 8h, nas proximidades do muro do Campo do Independência.

As imagens mostram um casal em uma motocicleta de cor vermelha se aproximando do trabalhador, anunciando o assalto e subtraindo o celular da vítima, que realizava entregas utilizando uma bicicleta. Logo após a ação, os suspeitos deixaram o local pela mesma via.

O roubo ocorreu nas imediações da distribuidora Campo Belo, e as imagens rapidamente passaram a circular nas redes sociais. O material audiovisual registra com nitidez toda a dinâmica do crime — desde a aproximação dos suspeitos até a fuga — e pode contribuir para a identificação dos envolvidos.

Até o momento, não há informações sobre prisões. A Polícia deve analisar as imagens para tentar localizar o casal. A vítima foi orientada a registrar um boletim de ocorrência para formalizar o caso e permitir o andamento das investigações.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Relacionado

Comentários