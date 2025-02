Veja a lista dos aprovados em medicina na Ufac pelo processo seletivo de 2025

Termina nesta terça-feira, 18, o prazo de inscrição para o concurso do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que oferta 460 vagas para os cargos de analista administrativo e analista ambiental. Para o Acre, serão 17 vagas imediatas.

Os interessados devem realizar a inscrição até às 18h no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), a banca organizadora do certame. A taxa de participação é de R$ 95.

Das vagas oferecidas, 130 são destinadas ao cargo de analista administrativo e 330 ao de analista ambiental. As funções exigem ensino superior e terão vagas para todos os estados e o Distrito Federal.

O salário inicial para ambas as funções é de R$ 9.994,60. O concurso prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCD) e candidatos negros e pardos. O processo seletivo será composto por três fases: provas objetivas e discursivas, ambas de caráter eliminatório e classificatório, além da avaliação de títulos, que será somente classificatória.

Os candidatos aprovados serão alocados nas unidades descentralizadas do Ibama (Superintendências e Centros Especializados) e na Administração Central do órgão. Conforme o edital, os nomeados não poderão ser removidos ou redistribuídos nos primeiros 36 meses após o início do exercício.

