Durante o fim de semana, marcado pela pouca movimentação nas ruas, devido o fechamento total dos comércios visando diminuir a disseminação do novo coronavírus, uma cena inusitada foi registrada em um posto de combustível em Brasileia.

Em vídeo postado nas redes sociais com duração de menos de 10 segundos, um homem flagra uma família de capivaras andando nas dependências de um posto de combustível na fronteira do Acre.

Nas imagens, é possível observar os animais andando tranquilamente após cruzar a segunda mais movimentada avenida da cidade, José Rui Lino, e, adentrar o pátio do posto. Provavelmente, os animais se dirigiam ao rio Acre, já que o mesmo fica localizado próximo ao manancial.

A cena é bem comum nas ruas do centro de Brasileia, devido os mamíferos fazerem o parque Centenário de moradia. No período noturno, as mesmas andam pelas ruas em manada de um local para o outro.

Veja o vídeo abaixo:

