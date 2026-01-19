Acre
Veículos de carga só poderão trafegar com permissão prévia em Feijó
A Prefeitura de Feijó publicou nesta segunda-feira, 19, o Decreto nº 021/2026, que estabelece regras para o controle, fiscalização e autorização da circulação de veículos de carga na zona urbana do município. A medida, assinada pelo prefeito Railson Ferreira (Republicanos), visa organizar o tráfego de caminhões e garantir segurança viária e proteção ao pavimento urbano.
De acordo com o decreto, todos os veículos de carga só poderão circular na cidade mediante autorização prévia do Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN), e a restrição abrange os veículos classificados na Lei Municipal nº 1.100/2023. Caminhões de até três eixos destinados exclusivamente ao transporte de produtos refrigerados ou congelados terão permissão excepcional, desde que a carga seja composta somente por esse tipo de mercadoria.
A fiscalização ficará a cargo do DEMUTRAN, e o descumprimento das normas poderá resultar em multas, retenção do veículo, desvio obrigatório de rota ou outras medidas administrativas previstas no Código de Posturas Municipal. As multas variam de 25 a 50 Unidades Fiscais do Município de Feijó (UFMF), dependendo da reincidência, e podem ser convertidas em advertência em casos de primeira infração comprovada sem risco à segurança.
O decreto também detalha o processo administrativo para recursos, que prevê três instâncias de julgamento: primeira instância pelo secretário da pasta originária, segunda instância pelo Conselho de Recursos Fiscais e terceira instância pelo prefeito municipal. Além disso, autoriza o DEMUTRAN a complementar o decreto com portarias para definir formulários, modelos de autorização e instruções operacionais.
Calor intenso e alta umidade marcam a segunda-feira no Acre, com risco de chuvas fortes
Previsão indica pancadas isoladas em todas as regiões do estado, principalmente à noite e na madrugada, com temperaturas acima dos 30 °C
O início da semana no Acre será marcado por calor intenso e elevada umidade do ar, condições que favorecem a ocorrência de chuvas isoladas e pontuais em diversas regiões do estado nesta segunda-feira (19). Em algumas áreas, as precipitações podem ser fortes, aumentando o risco de transtornos à população, sobretudo durante a noite e a madrugada.
No leste e no sul do estado, que incluem as microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, a previsão aponta sol entre nuvens, períodos de forte calor e chuvas passageiras ao longo do dia, com maior intensidade no período noturno. A umidade relativa do ar deve variar entre 55% e 65% durante a tarde, podendo alcançar entre 90% e 100% ao amanhecer. Os ventos permanecem fracos ou calmos, com predominância do norte e variações entre noroeste e nordeste.
No centro e oeste do Acre, abrangendo regiões como Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o tempo também será quente e abafado, com chuvas isoladas e probabilidade média de precipitações mais intensas. Nessas áreas, a umidade relativa do ar oscila entre 65% e 75% à tarde, chegando a 90% ou até 100% nas primeiras horas do dia. Os ventos seguem fracos, com direção predominante do norte.
As temperaturas continuam elevadas em todo o estado. Em Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, as mínimas variam entre 22 °C e 24 °C, enquanto as máximas ficam entre 31 °C e 33 °C. Em Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil, as máximas podem alcançar entre 32 °C e
Idoso de 87 anos com problemas de audição desaparece em Rio Branco
Um idoso identificado como Pedro Vilchez, de 87 anos, está desaparecido em Rio Branco. De acordo com familiares, ele foi visto pela última vez no domingo (18), nas proximidades do Café Contri, vestindo calça jeans, camisa branca e chapéu branco.
Pedro possui problemas de audição, o que aumenta a preocupação da família e reforça o pedido de atenção redobrada da população.
A informação sobre o desaparecimento foi confirmada nesta segunda-feira (19) pelo filho do idoso, Marcos Vilchez, que solicita apoio para localizar o pai o quanto antes.
Rio Tarauacá fica abaixo da cota de alerta e indica normalização após cheia no município
Nível do rio caiu para 8,30 metros na manhã desta segunda-feira (19), segundo a Defesa Civil, reduzindo o risco de novos alagamentos
O rio Tarauacá ficou abaixo da cota de alerta na manhã desta segunda-feira (19), marcando um avanço importante no processo de normalização após a cheia que atingiu o município nos últimos dias. Conforme atualização divulgada pela Diretoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, a medição realizada às 6h apontou que o nível do manancial chegou a 8,30 metros.
O volume representa uma queda de 30 centímetros em relação ao registrado no domingo, quando o rio estava com 8,60 metros. Com esse patamar, o Tarauacá passou a ficar abaixo da cota de alerta, estabelecida em 8,50 metros, e permanece distante da cota de transbordamento, fixada em 9,50 metros.
A marca indica um cenário mais seguro para a cidade, reduzindo o risco imediato de novos alagamentos e trazendo alívio à população, que enfrentou dias de apreensão durante o período mais crítico da enchente.
De acordo com a Defesa Civil, a sequência de quedas observada desde a última sexta-feira demonstra que o processo de vazante vem se consolidando. Após sair da cota de transbordamento, o rio ainda permaneceu por alguns dias acima do nível de alerta, com pequenas oscilações, até registrar agora um recuo mais significativo, suficiente para colocá-lo abaixo do patamar considerado de atenção pelas autoridades.
