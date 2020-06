Os PRFs encaminharam o veículo e os dois indivíduos, para a Delegacia de Polícia Civil

SAIMO MARTINS

Na madrugada desta sexta-feira (5), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou, no posto da Tucandeira, em Acrelândia, um veículo que havia sido roubado em Rondônia

Segundo informações repassadas pela polícia, dentro do automóvel, além do condutor, havia um passageiro. A documentação dos viajantes estavam regulares; porém, os policiais confirmaram que havia registro de roubo para o carro modelo Ford Ka.

O motorista informou à PRF que desconhecia a ocorrência criminal. Ele disse ainda que tinha alugado o veículo de um terceiro homem, em Porto Velho (RO), e que iria até o interior do Acre, cidade de Manoel Urbano, com o intuito de comprar bananas para revender na capital de Rondônia.

Indagado, o passageiro relatou que também desconhecia a ilegalidade do carro e que apenas iria trabalhar com o condutor no comércio das frutas.

No sistema, foi verificado que o roubo ocorreu no dia 1° de junho na capital rondoniense. Diante do fato, os PRFs encaminharam o veículo e os dois indivíduos, de 25 e 26 anos de idade, para a Delegacia de Polícia Civil, em Acrelândia, para os procedimentos cabíveis.

