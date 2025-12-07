Veículo perde roda, capota e deixa três pessoas feridas na BR-364 em Rio Branco; PRF ameaça imprensa de multas e tenta impedir serviço dos profissionais

Um capotamento registrado no final da tarde deste domingo (7) deixou Iris Melo Gondim, de 49 anos, Levi Lima França, de 52 anos, e um homem identificado como Elizeu feridos no km 12 da BR-364, após a Vila Albert Sampaio, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, as vítimas trafegavam em um veículo modelo Gol, de cor vermelha, no sentido Porto Velho–Rio Branco. Elas retornavam de um serviço no Posto de Saúde da Vila Pia, no km 52 da Estrada da Boca do Acre, quando, ao chegarem ao km 12 da BR-364, a roda traseira do veículo se soltou. O motorista perdeu o controle da direção, o carro desceu uma ribanceira e capotou às margens da rodovia.

Com o impacto, os galões de tinta que estavam no veículo se romperam e derramaram. Iris apresentou dor torácica e leve cefaleia. Levi sofreu possível fratura de clavícula e Elizeu teve escoriações.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, e duas ambulâncias — uma de suporte básico e outra avançada — foram enviadas ao local. O Corpo de Bombeiros e os paramédicos do SAMU prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Iris e Levi ao Pronto-Socorro de Rio Branco, ambos em estado de saúde estável. Elizeu permaneceu no local.

Equipes de jornalismo chegaram à BR-364, que ainda não havia sido isolada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os profissionais estacionaram no acostamento, sinalizaram o trecho para evitar novos acidentes e iniciaram o trabalho até a chegada das autoridades competentes.

A PRF, por meio de um agente identificado como Wilian e sua equipe, tentou impedir o trabalho da imprensa e ameaçou multar todos os profissionais que faziam a cobertura. O policial chegou a solicitar que outros agentes fotografassem os veículos de imprensa para aplicar multas e discutiu com os jornalistas que estavam atuando no local.

Após um longo período, os policiais rodoviários federais — que inicialmente demonstraram mais preocupação em multar os jornalistas do que em isolar a área — colocaram cones para permitir a realização da perícia.

O veículo foi removido por um guincho e, após algumas horas, a BR-364 foi totalmente liberada.

