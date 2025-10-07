fbpx
Veículo de transporte escolar invade contramão e causa acidente em Epitaciolândia

2 minutos atrás

Imagens mostram que quase foi registrado uma tragédia no cruzando em Epitaciolândia – Foto/captura

Imagens de câmeras de segurança registraram um acidente envolvendo um veículo de transporte escolar na manhã desta terça-feira (7), na Avenida Amazonas, em Epitaciolândia, no interior do Acre. O caso ocorreu após o motorista tentar realizar uma ultrapassagem irregular em um trecho de faixa contínua, o que é proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro.

De acordo com as imagens, um caminhão boiadeiro trafegava no sentido Centro/Ponte e parou para permitir a passagem de uma carreta bitrem que vinha no sentido contrário, já que havia outro veículo estacionado na via. Nesse momento, o utilitário escolar tentou fazer a ultrapassagem pela esquerda, justamente em um cruzamento.

Imagens mostram que o motorista foi trocado momento depois – Foto/captura.

Ao perceber a presença da carreta bitrem tentou acessar a rua de tijolo na lateral e percebeu uma motocicleta parada à frente, o motorista desviou bruscamente para a lateral da pista e acabou colidindo contra um poste de outdoor.

Segundo informações obtidas no local e divulgadas em áudios que circulam nas redes sociais, o condutor flagrado nas imagens não seria o motorista responsável pelo veículo escolar. Após o acidente, um homem que chegou em uma motocicleta, vestindo calça clara, aparece entrando no carro, assume a direção e deixa o local, enquanto o outro sobe na moto e também vai embora.

O motorista que estava dirigindo foi embora em uma moto enquanto o veículo era levado por outra pessoa.

Até o momento, não há informações sobre feridos nem confirmação se o veículo pertence à prefeitura de Epitaciolândia ou ao governo do Estado.

Também não se tem registro nos órgãos policiais responsáveis.

A placa publicitária ficou danificada com a batida do carro.

Veja vídeo dentro de instantes.

 

Deputado Luiz Gonzaga cobra do governo federal ações urgentes para recuperação da BR-364

2 horas atrás

7 de outubro de 2025

Durante a sessão desta terça-feira (7) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o primeiro-secretário da Casa, deputado Luiz Gonzaga (PSDB), voltou a cobrar do governo federal medidas concretas para a recuperação da BR-364, principal via de ligação entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul. O parlamentar alertou para o estado precário da rodovia e os prejuízos diretos causados à economia e à população do Vale do Juruá.

Em discurso, Gonzaga citou dados apresentados recentemente pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, e questionou a falta de resultados efetivos.

  • “O ministro disse que no governo Bolsonaro eram gastos R$ 80 milhões por ano e que agora estão sendo investidos R$ 500 milhões nas BRs. Mas, infelizmente, nós temos uma BR que está trazendo muita dificuldade para quem trafega nela. Tenho recebido reclamações de caminhoneiros, motoristas de lotação e de ônibus que saem de manhã e chegam a Cruzeiro do Sul só de madrugada”, denunciou.

O deputado destacou que, embora o governo federal tenha anunciado recursos para as obras, o dinheiro não tem chegado de forma efetiva.

  • “Liberaram R$ 8 milhões para recuperar o trecho de Rio Branco a Sena Madureira, mas já tiraram R$ 2 milhões. E sabem por quê? Porque dizem que não tem dinheiro. O presidente Lula esteve aqui, fez promessas, o ministro também prometeu, mas os recursos não aparecem. E a BR continua na mesma situação”, lamentou.

Gonzaga advertiu que, se as obras não forem executadas ainda durante o período de estiagem, a estrada poderá se tornar intransitável no próximo inverno amazônico.

  • “Se não for recuperada agora, vai acabar a BR, senhor presidente. E quem vai sofrer é a população do Juruá”, alertou.

O parlamentar também chamou atenção para os impactos econômicos da precariedade da via, que encarece o transporte de mercadorias e aumenta o custo de vida no interior do estado.

“O governo federal está prejudicando a população do Juruá. A mercadoria chega mais cara. Teve uma carreta que veio de Teresina buscar farinha em Cruzeiro do Sul, e o motorista já disse que não volta mais. O ministro está prejudicando a economia de Cruzeiro do Sul e penalizando quem não pode pagar passagens de avião de até R$ 2.500. Ficam sofrendo nessa BR abandonada”, criticou.

Ao encerrar o discurso, Luiz Gonzaga fez um apelo direto ao presidente Lula e ao ministro Renan Filho, pedindo o cumprimento dos compromissos assumidos com o Acre.

“O presidente Lula e o ministro Renan precisam dar uma resposta. A sociedade do Juruá está esperando aquilo que foi prometido. Não dá mais para conviver com promessas não cumpridas e com uma rodovia em situação tão crítica”, concluiu.

O deputado reafirmou que continuará acompanhando de perto a situação da BR-364 e cobrando providências que garantam segurança, trafegabilidade e desenvolvimento para as famílias que dependem da estrada.

Foto: Sérgio Vale

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae –  AVISO DE PRORROGAÇÃO 

6 horas atrás

7 de outubro de 2025

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae

 AVISO DE PRORROGAÇÃO 

Pregão Eletrônico SRP nº 29/2025 

  1. OBJETO 

Contratação de empresa em gestão de mobilidade corporativa, incluindo o gerenciamento e in-termediação de serviço de transporte terrestre, para a solicitação de translado, sob demanda, por meio de aplicação web e aplicativo mobile, conforme requisitos e funcionalidades, descritas neste edital e seus anexos. 

  1. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS. 

Local da realização: www.redeempresas.com.br; 

Término do prazo para envio de propostas: 16 de outubro de 2025 às 10h45min; 

Início da sessão de disputa de preço: 16 de outubro de 2025 às 11:00h. 

Será sempre considerado o horário de Brasília. 

  1. ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS. 

Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/AC, somente por escrito pelo e-mail [email protected], aos cuidados da Comissão de Licitação, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública. 

Rio Branco-AC, 07 de outubro de 2025. 

Governo do Acre divulga nota sobre suspeita de intoxicação por metanol

7 horas atrás

7 de outubro de 2025

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), divulgou na manhã desta terça-feira, 7, uma nota pública sobre a suspeita de um caso de intoxicação por metanol envolvendo um homem de 29 anos. O caso, que já circulava em veículos de comunicação sem confirmação oficial, segue em análise pelas autoridades de saúde.

De acordo com a Sesacre, a divulgação da informação ocorreu após a repercussão da notícia, que não havia sido registrada oficialmente pela Secretaria de Comunicação do Estado (Secom). Em contato com a assessoria da Sesacre, foi confirmado que há uma suspeita em investigação, mas o resultado definitivo dos exames ainda é aguardado para confirmar ou descartar a presença da substância.

Por volta das 10h30, a secretaria encaminhou uma nota aos meios de comunicação, reforçando que o caso está sob análise e que novas informações serão divulgadas assim que houver confirmação laboratorial. O órgão também informou que, caso seja comprovada a intoxicação, serão adotadas as medidas cabíveis de saúde pública e fiscalização.

VEJA ABAIXO

Nota pública sobre caso suspeito de intoxicação exógena por metanol no Acre

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), vem a público esclarecer que foi notificado, na tarde desta segunda-feira, 6, em Rio Branco, o primeiro caso suspeito de intoxicação exógena por metanol no estado.

É importante esclarecer que notificação não significa confirmação. Trata-se de uma etapa obrigatória do processo de vigilância em saúde, que visa identificar e acompanhar possíveis casos suspeitos. Cabe à Vigilância Epidemiológica e à Sesacre investigar cada ocorrência e notificar o sistema de saúde, garantindo a adoção das medidas adequadas de prevenção e controle.

O caso em questão refere-se a um paciente do sexo masculino, de 29 anos, residente na capital. Segundo informações, o paciente consumiu bebida destilada no domingo, 5 de outubro e, no mesmo dia, apresentou sintomas como cefaleia (dor de cabeça) intensa, tontura, vômitos, dor abdominal e episódio de desmaio.

O paciente procurou atendimento na UPA do 2º Distrito na segunda-feira, 6, e na mesma data foi transferido para o Pronto-Socorro, onde permanece em observação.

A Sesacre segue acompanhando o caso, e medidas de vigilância epidemiológica estão sendo adotadas para investigar a possível origem do agente tóxico e prevenir novos casos.

Pedro Pascoal Duarte Pinheiro Zambon
Secretário de Estado de Saúde do Acre

