Veículo de transporte escolar invade contramão e causa acidente em Epitaciolândia

Imagens de câmeras de segurança registraram um acidente envolvendo um veículo de transporte escolar na manhã desta terça-feira (7), na Avenida Amazonas, em Epitaciolândia, no interior do Acre. O caso ocorreu após o motorista tentar realizar uma ultrapassagem irregular em um trecho de faixa contínua, o que é proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro.

De acordo com as imagens, um caminhão boiadeiro trafegava no sentido Centro/Ponte e parou para permitir a passagem de uma carreta bitrem que vinha no sentido contrário, já que havia outro veículo estacionado na via. Nesse momento, o utilitário escolar tentou fazer a ultrapassagem pela esquerda, justamente em um cruzamento.

Ao perceber a presença da carreta bitrem tentou acessar a rua de tijolo na lateral e percebeu uma motocicleta parada à frente, o motorista desviou bruscamente para a lateral da pista e acabou colidindo contra um poste de outdoor.

Segundo informações obtidas no local e divulgadas em áudios que circulam nas redes sociais, o condutor flagrado nas imagens não seria o motorista responsável pelo veículo escolar. Após o acidente, um homem que chegou em uma motocicleta, vestindo calça clara, aparece entrando no carro, assume a direção e deixa o local, enquanto o outro sobe na moto e também vai embora.

Até o momento, não há informações sobre feridos nem confirmação se o veículo pertence à prefeitura de Epitaciolândia ou ao governo do Estado.

Também não se tem registro nos órgãos policiais responsáveis.

Veja vídeo dentro de instantes.

