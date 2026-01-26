Vasco x Velo Clube e Galvez x Guaporé são os duelos acreanos na Copa do Brasil

Vasco x Velo Clube/SP e Galvez x Guaporé/RO são os duelos da 1ª fase da Copa do Brasil. Os times acreanos precisam vencer os confrontos para avançar à segunda fase do torneio nacional.

Sorteio na quarta

A CBF realiza o sorteio dos mandos de campo na quarta, 28, a partir das 13 horas(hora Acre).

“Teremos um adversário difícil e jogar em casa será uma vantagem. Vamos esperar o sorteio”, disse o técnico do Vasco, Erick Rodrigues.

Na 2ª fase

O Independência, atual bicampeão acreano, entra na segunda fase do torneio. O Tricolor ficou no pote F e terá um adversário do pote C, formado basicamente das séries B e C.

