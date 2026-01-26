Vasco vence Adesg e consegue recuperação no Campeonato Estadual

O Vasco venceu a Adesg por 3 a 1 nesta segunda, 26, na Arena da Floresta, e conseguiu a recuperação no Campeonato Estadual Sicredi de 2026. Leozinho(2) e Derreis marcaram os gols vascaínos enquanto Breno descontou para o Leão.

35 minutos

Depois da paralisação da partida no sábado, 24, por causa da chuva, Vasco e Adesg voltaram à Arena para fechar o confronto.

O técnico Erick Rodrigues promoveu as entradas de Derreis e Erick Serpa nas vagas de Rafael e Cabeludo e tornou a equipe mais ofensiva.

A equipe vascaína dominou o restante da partida completamente e conquistou uma vitória com sobras.

Leozinho é o artilheiro

Com os gols marcados contra o Leão, o meia Leozinho, do Vasco, assumiu a artilharia do Estadual com 4 gols.

3ª rodada do Estadual

Independência x Humaitá

Na quarta, 28, a partir das 18 horas, no Tonicão

São Francisco x Rio Branco

Na quinta, 29, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta

Santa Cruz x Vasco

Adesg x Galvez

No sábado, 31, a partir das 15 horas, no Tonicão

Classificação

1º Galvez 6 Pts

2º Humaitá 4 Pts

3º Vasco 3 Pts

4º Rio Branco 3 Pts

5º São Francisco 3 Pts

6º Santa Cruz 1 Pt

7º Independência 1 Pt

8º Adesg 1 Pt

