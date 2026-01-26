Cotidiano
Vasco vence Adesg e consegue recuperação no Campeonato Estadual
O Vasco venceu a Adesg por 3 a 1 nesta segunda, 26, na Arena da Floresta, e conseguiu a recuperação no Campeonato Estadual Sicredi de 2026. Leozinho(2) e Derreis marcaram os gols vascaínos enquanto Breno descontou para o Leão.
35 minutos
Depois da paralisação da partida no sábado, 24, por causa da chuva, Vasco e Adesg voltaram à Arena para fechar o confronto.
O técnico Erick Rodrigues promoveu as entradas de Derreis e Erick Serpa nas vagas de Rafael e Cabeludo e tornou a equipe mais ofensiva.
A equipe vascaína dominou o restante da partida completamente e conquistou uma vitória com sobras.
Leozinho é o artilheiro
Com os gols marcados contra o Leão, o meia Leozinho, do Vasco, assumiu a artilharia do Estadual com 4 gols.
3ª rodada do Estadual
Independência x Humaitá
Na quarta, 28, a partir das 18 horas, no Tonicão
São Francisco x Rio Branco
Na quinta, 29, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta
Santa Cruz x Vasco
Adesg x Galvez
No sábado, 31, a partir das 15 horas, no Tonicão
Classificação
1º Galvez 6 Pts
2º Humaitá 4 Pts
3º Vasco 3 Pts
4º Rio Branco 3 Pts
5º São Francisco 3 Pts
6º Santa Cruz 1 Pt
7º Independência 1 Pt
8º Adesg 1 Pt
Jotas bate As Lendárias e conquista título do Torneio de Vôlei na AABB
A Jotas bateu As Lendárias por 2 sets a 0, com parciais de 25×15 e 25×20 nesse domingo, 25, na AABB, e conquistou o título do Torneio de Vôlei Feminino.
Na disputa do terceiro lugar, as Damas de Aço venceram o Serra Negra por 2sets a 0, com parciais de 25×18 e 25×19.
“Conseguimos realizar um grande evento. A nossa meta é promover mais competições neste formato”, declarou a coordenadora da competição, Maria Luíza.
Apoios importantes
Maria Luíza destacou o apoio do vereador Neném Almeida, Zero Grau, Arena Car, FDUA, Bella Rio Branco, FEAV, Buffet Samya, Centro de Treinamento Erlane, Ótica Xainã e Tapera Caça e Pesca.
Vasco x Velo Clube e Galvez x Guaporé são os duelos acreanos na Copa do Brasil
Vasco x Velo Clube/SP e Galvez x Guaporé/RO são os duelos da 1ª fase da Copa do Brasil. Os times acreanos precisam vencer os confrontos para avançar à segunda fase do torneio nacional.
Sorteio na quarta
A CBF realiza o sorteio dos mandos de campo na quarta, 28, a partir das 13 horas(hora Acre).
“Teremos um adversário difícil e jogar em casa será uma vantagem. Vamos esperar o sorteio”, disse o técnico do Vasco, Erick Rodrigues.
Na 2ª fase
O Independência, atual bicampeão acreano, entra na segunda fase do torneio. O Tricolor ficou no pote F e terá um adversário do pote C, formado basicamente das séries B e C.
Rodeios e apresentações equestres passam a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Acre
As atividades de rodeio e as apresentações equestres passaram a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Estado, por meio da Lei nº 4.767, de 19 de janeiro de 2026, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE/AC) desta segunda-feira, 26. A nova legislação estabelece diretrizes para sua promoção e fiscalização.
A norma determina que o rodeio e apresentações equestres estão relacionadas às atividades que envolvem competições e demonstrações de habilidades do campo e da pecuária, incluindo competições de montaria em touros, cavalos e muares; competições e provas de laço, apartação, tambor e baliza; provas de rédeas, team roping, working cow horse e outras modalidades desportivas equestres similares.
A lei também contempla os festivais e eventos que valorizem a cultura, a música sertaneja, o artesanato, a gastronomia e o modo de vida rural acreano também estarão incluídos na lei caso tenham em sua programação a realização das competições e provas equestres.
De acordo com a publicação, o objetivo da inclusão da modalidade no Calendário Oficial de Eventos é reconhecer e valorizar as tradições culturais do campo e da pecuária acreana; incentivar o turismo, o desenvolvimento econômico e a geração de renda nas comunidades do interior; fomentar o esporte, o lazer e o fortalecimento das identidades regionais, com a consolidação de um calendário anual de eventos; e assegurar o fiel cumprimento da legislação de proteção e bem-estar dos animais, em conformidade com a lei federal nº 10.519.
A lei foi sancionada pelo governador Gladson Camelí e garante que o Poder Executivo poderá apoiar, divulgar e promover esses eventos em parceria com associações, entidades rurais, clubes de laço e organizações culturais.
A legislação orienta que a adoção de práticas seguras e adequadas ao trato com os animais é responsabilidade exclusiva dos organizadores dos eventos, que devem disponibilizar acompanhamento veterinário e a garantia de que as instalações e os equipamentos utilizados não causem sofrimento, lesão ou danos aos animais, sob pena de responsabilidade civil e administrativa, além de outras sanções legais. O órgão responsável pela fiscalização das normas será definido pelo governo do Estado nos próximos 90 dias.
