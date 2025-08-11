Vasco estreia contra o Andirá no Campeonato Estadual

O Vasco enfrenta o Andirá nesta segunda, 11, a partir das 15 horas, na Florestinha, e faz a estreia no Campeonato Estadual Sub-17. Ao contrário do profissional e Sub-20, o time da Fazendinha não entra no torneio como um dos favoritos.

Tentar recuperação

Depois da derrota na estreia para o Santa Cruz, o Andirá vai em busca da recuperação no torneio.

O técnico Jesus Silva acredita na evolução da equipe para o segundo jogo no torneio.

