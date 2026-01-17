Vasco enfrenta o Rio Branco em um duelo cercado de expectativa

Vasco e Rio Branco se enfrentam neste sábado, 17, a partir das 15 horas, no Tonicão, na sequência da 1ª rodada do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. O Vasco inicia a competição com um dos favoritos ao título e o Rio Branco passa, mais uma vez, por um momento de reconstrução fora e dentro do gramado.

Vasco

O elenco do Vasco fez o último treinamento nessa sexta, 16, na Fazendinha, e o técnico Erick Rodrigues demonstrou bastante confiança para a competição. O lateral Nicolas não foi regularizado e está fora da estreia. Lekinho tem presença certa no ataque vascaíno.

Rio Branco

Com um elenco sem grandes investimentos, o Rio Branco começa a caminhada em 2026 sonhando com protagonismo. Ulisses Torres viveu incertezas na montagem do elenco e a parte tática é a aposta para tentar surpreender na estreia.

Trio de arbitragem

Julian Negreiros apita Vasco e Rio Branco. Antônio Ecídio e Roseane Amorim serão os auxiliares.

