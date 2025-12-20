Cotidiano
Vasco empata com Sampaio Corrêa e fecha preparação no Rio
O Vasco empatou com o Sampaio Corrêa por 1 a 1 neste sábado, 20, em Sampaio Corrêa, no Rio de Janeiro, e fechou a primeira fase de preparação visando à disputa do Campeonato Estadual. A equipe da Fazendinha estreia no Acreano no dia 17 de janeirocontra o Rio Branco, no Tonicão.
Embarca no dia 26
O elenco vascaíno embarca para Rio Branco na sexta, 26, e fará a reta final de treinamentos na Fazendinha.
“Estamos seguindo o nosso planejamento. Essa primeira fase em Cardoso Moreira foi bastante proveitosa e vamos para a reta final. Conseguimos montar um grupo muito forte e a nossa meta é a conquista do título”, declarou o técnico Erick Rodrigues.
Estadual e Copa do Brasil
Além do Campeonato Estadual, o Vasco será um dos representantes do Acre na Copa do Brasil 2026.
“Na Copa do Brasil, o objetivo é avançar duas fases. Isso vai gerar receita para o clube e garantirá uma grande visibilidade em nível nacional”, afirmou o treinador.
Mais 4 reforços do Independência serão integrados ao elenco
O lateral esquerdo Diogo, os volantes Larusso e Kãuan e o meia Kayke Guedes serão integrados ao elenco do Independência neste sábado, 20, no Marinho Monte, visando a disputa da temporada de 2026. Os atletas foram avaliados pelo técnico Ivan Mazzuia e chegam como contratações importantes.
“O Larusso esteve conosco no Brasileiro da Série D. Os outros atletas foram bem avaliados e estamos seguindo o planejamento e montando um elenco competitivo”, comentou o técnico Ivan Mazzuia.
23 atletas
Ivan Mazzuia pretende fechar o elenco do Independência para o início do Estadual com 23 atletas.
“Estamos trabalhando para termos todos os jogadores no fim da próxima semana. Vamos ter mais de dez dias para ajustar a equipe para a estreia”, declarou o treinador.
No dia 12
O Independência, atual bicampeão acreano, estreia no Estadual no dia 12 de janeiro, no Tonicão, contra o Santa Cruz.
Ulisses Torres começa trabalhos técnicos e avalia atletas
O técnico Ulisses Torres começou a realizar treinos técnicos no José de Melo e o objetivo é avaliar os atletas do Rio Branco pensando na montagem da equipe para a disputa do Campeonato Estadual.
“Conhecer as características dos jogadores é fundamental. Esses treinamentos também ajudam no condicionamento físico e esse é um processo importante na preparação”, comentou Ulisses Torres.
Marcos Vinícius
O atacante Marcos Vinícius, ex-Adesg, foi integrado ao elenco do Rio Branco nesta sexta, 19, e é mais uma contratação visando o Campeonato Estadual.
“Penso em utilizar o Marcos Vinícius como um camisa 9. Ainda temos algumas peças para chegar e o objetivo é chegar com uma equipe competitiva na estreia”, declarou o treinador.
Contra o Vasco
O Rio Branco enfrenta o Vasco na estreia no Estadual. O jogo será no dia 17 de janeiro, no Tonicão.
Quinari e Brasileia começam a decidir Campeonato Estadual da Série A
Quinari e Brasileia começam a decidir neste sábado, 20, a partir das 19 horas, no ginásio José Edson Honorato, em Senador Guiomard, o título do Campeonato Estadual de Futsal da Série A. As duas equipes entram em quadra sem vantagem e quem somar 4 pontos conquista o título e garante a vaga do Acre na Taça Brasil em 2026.
Força máxima
Os times entram em quadra com força máxima e devem fazer um grande confronto. O Brasileia, tem a melhor campanha, e é favorito a conquista do título.
No apito
Edson Correia(Coquinho) e Janilda Melo formarão a dupla de arbitragem em Senador Guiomard.
