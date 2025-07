Vasco empata amistoso com a Seleção do Abunã e vai fazer mais jogos

O governador do Acre, Gladson Cameli, foi registrado em um momento de lazer ao lado da namorada, a empresária e influenciadora digital Karol Queiroz. O vídeo, divulgado por Karol neste domingo (6), mostra o casal aproveitando o dia de sol em Cruzeiro do Sul, durante um banho no Rio Croa, um dos principais pontos turísticos do Vale do Juruá.

Nas imagens, Gladson e Karol aparecem de mãos dadas, enquanto pulam juntos nas águas do rio, em um clima de diversão e intimidade.

O registro repercute entre os seguidores da influenciadora, que também compartilhou outros momentos do passeio em Cruzeiro do Sul ao longo do fim de semana.

